El programa "Tigre con vos" en General Pacheco

Sobre el contacto con los vecinos en General Pacheco, el director de Zoonosis, Juan Ignacio Hernández, señaló: "Nos encontramos nuevamente en el centro de esta localidad, como parte de los operativos que realizamos mensualmente, llevando cada una de las áreas municipales a los vecinos en diferentes barrios de Tigre. Realizamos esterilizaciones, desparasitaciones y aplicamos vacunas antirrábicas".

En el área de educación, el Municipio informó sobre el programa "Tigre Educa"; mientras que en deportes, los vecinos pudieron consultar el cronograma de actividades en el polideportivo de la localidad; y en cultura, consultar la agenda de propuestas e inscribirse a los talleres de capacitación artística. Además, pudieron adherirse a la tarjeta "Soy Tigre" en el stand de la Secretaría de Comunicación e Innovación.

Por otro lado, en el stand de la Secretaría de Participación Ciudadana y Relaciones con la Comunidad, los vecinos pudieron realizar consultas de trámites para migrantes; recibir información con respecto a la Oficina de Adultos Mayores; la Dirección de Juventud; la Oficina de Empleo; y capacitaciones de Tigre Instituto Formativo (TIF).

La Secretaría de Servicios Públicos recibió consultas y reclamos, a la vez que informó sobre futuras obras; y la Secretaría de Protección Ciudadana instaló el Botón de Pánico "Alerta Tigre" y dicha aplicación en los smartphones de los vecinos. También pudieron participar de un curso de RCP.

Abigail, vecina de la zona, asistió con su mascota al móvil de Zoonosis y señaló: "Me parece muy buena la iniciativa, porque nos brindan la posibilidad de no tener que alejarnos de casa y acceder a varios servicios y poder realizar trámites". Por su parte, Elba opinó: "Pude completar mi libreta sanitaria. Me parece muy buena la idea y de fácil acceso".