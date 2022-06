Junio: funciones gratis en el Planetario por sus 55 años

La magia del Planetario es la posibilidad de convertir el día en la noche. El público ingresa a una sala que se oscurece y sobre sus cabezas aparecen 4.000 estrellas, todas en su posición original, es decir, una copia exacta del cielo natural.

"Esas estrellas no son inventadas, sino que están copiadas en posición, color y brillo del cielo real", explicó Mariano Ribas, coordinador del área de Divulgación Científica del Planetario de Buenos Aires.

El Planetario es un aparato que está en el centro de la sala y proyecta puntos de luz que son réplicas de todas las estrellas, señaló Ribas y agregó: "si se lo prende ahora, se puede ver el cielo de esta noche o recrear el cielo del año 500 o del 7.000. Hoy en día podemos adelantar o retroceder el tiempo a voluntad".

planeta 1.jpg Hoy en día recibe al rededor de 400.000 visitas al año.

Uno de los avances tecnológicos que beneficio al Planetario porteño, es que hoy tiene la capacidad de reproducir electrónicamente la noche de cualquier época y lugar del mundo, y no se necesitan más que cinco minutos para preparar los parámetros astronómicos en la computadora.

La primera función del Planetario fue el 13 de junio de 1967 para estudiantes de la Escuela Comercial Nº 1 de Banfield y del Colegio de la Santa Unión de los Sagrados Corazones, de la entonces llamada Capital Federal. En ese entonces, el corazón del edificio era un planetario alemán marca Zeiss de funcionamiento mecánico que tenía 5 metros de altura y 2,5 toneladas de peso.

"No podía creer que eso que veía no fuera el cielo verdadero. Me quedé pensando en lo difícil que sería construir semejante aparato lleno de agujeritos", contó Elena Schvartz, quien, en 1967, a sus 14 años, fue una de las estudiantes de Banfield que participó de las primeras funciones experimentales.

PlanetarioVacas.jpg Al rededor de unas 400.000 personas al año se llevan un poco más de conocimiento luego de visitar el Planetario.

El público general podría disfrutar de las estrellas el 5 de abril de 1968, fecha en la que se presentaron tres funciones y la fila llegaba desde la puerta del Planetario hasta la esquina, en el Parque Tres de Febrero de Palermo.

Funciones gratuitas por sus 55 años

En forma de festejo por sus 55 años el Planetario porteño Galileo Galilei dará funciones gratis con animaciones y visualizaciones de gran calidad cinematográfica. También se podrán hacer visitas guiadas por el edificio y participar de clases online.

El espectáculo titulado "El Nacimiento de la Tierra: Origen y evolución de nuestro planeta" es una propuesta con animaciones y visualizaciones de gran calidad cinematográfica, basadas en datos de alto rigor científico. Las funciones que plantean conocer la historia y la evolución de nuestro planeta, y qué posibilidades existen de encontrar otros mundos similares al nuestro, se realizarán el 14, 15 y 16 de junio a las 17.

planmeta 2.jpg Habrá funciones gratuitas el 14, 15 y 16 de junio a las 17 para celebrar sus 55 años.

Para poder obtener una entrada hay que ingresar al sitio del Planetario. Las entradas estarán recién disponibles a partir del lunes 13 de junio a las 12.

Las visitas guiadas van a ser por el edificio, la Plaza Astronómica y el Museo los días 17, 18 y 19 de junio a las 10.30 y 11.30.

Como parte del festejo se lanzará la nueva edición de la revista de divulgación científica Si Muove y el dictado de diversas clases magistrales que se podrán seguir en vivo a través del canal de YouTube y Facebook Planetario BA.

Fuente: Télam