La entrañable historia de Martín Karadagian y su papá

Paulina recordó a Hamparzún, padre del creador de “Titanes en el Ring”, y contó una anécdota entrañable que pinta de cuerpo entero al querido luchador e ídolo de los niños, a través de un hilo de Twitter.

"Él fue mi abuelo. Solo conocí historias por lo que me contaba papá. Más allá de haber tenido una mala relación con él, papá siempre estuvo. El armenio Hamparzún (así se llamaba mi abuelo), era muy bravo, pero además, orgulloso. No quería recibir ayuda económica de papá, así que a mi viejo se le ocurrió hacerle una jubilación inventada. Mandó a hacerle una foto y le inventó un carnet de jubilación. Le dijo: "Usted no puede perder esto, papá. Es muy importante. Y todos los meses tiene que venir a mi oficina con el carnet y yo mando a alguno de los muchachos a cobrársela, así no tiene que hacer fila". Y ahí iba, Don Hamparzúm, todos los meses a la oficina de papá, conversaban y tomaban café, mientras otro empleado desaparecía de la oficina una horita y volvía con un sobre previamente preparado por papá con dinero adentro. La jubilación para mi abuelo no existía, pero existió, porque papá era mago. ¿Cómo no iba a hacerle creer a mi abuelo eso, si nos hizo creer a todos que una Momia llegó de Egipto para ser luchadora?", relató.

Y, por último, agregó: "Como dato de color, mi abuelo nunca entendió que la lucha era un entretenimiento. Se ponía muy nervioso cuando le pegaban a su hijo, hasta que una vez se subió al ring con un cuchillo para defenderlo. Les dije, el armenio era bravísimo. Ésa fue la última vez que fue a un canal de TV".

