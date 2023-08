La marcha del Malón de la Paz contra la reforma en Jujuy llega a CABA

La llegada de los casi mil manifestantes coincidirá con el Día de la Pachamama, por lo que habrá una ceremonia en homenaje a la Madre Tierra y otras actividades.

De acuerdo a lo previsto, durante la mañana del martes se concentrarán en Plaza Miserere, en Balvanera, para realizar la ceremonia en simultáneo con ceremonias en los otros cortes y partirán desde allí al Obelisco porteño para realizar al mediodía un acto y demás actividades.

La movilización a Buenos Aires se realiza para pedir que la Corte Suprema de Justicia se expida sobre la inconstitucionalidad de la reforma de la constitución jujeña y para que el Congreso Nacional sancione la Ley de Propiedad Comunitaria Indígena y tome las medidas para la intervención federal de la provincia de Jujuy, por violencia institucional, persecución y detención de los manifestantes luego de la represión que se llevó acabo contra las protestas.

Malón de la Paz.jpg La Marcha del Malón de la Paz llega a CABA.

La columna indígena partió el pasado 25 de julio desde la Puna y La Quebrada, pasando por San Salvador de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, Córdoba, Rosario y luego rumbo hacia la Capital Federal.

La marcha reedita la gesta más grande de originarios por la lucha de sus territorios, conocida como el Malón de la Paz, que en 1946 emprendieron 174 kollas jujeños a Buenos Aires para pedir por sus tierras.

Personal del Posadas realiza un paro de 72 horas por varias demandas

La Asociación Sindical de Profesionales de la Salud del Hospital Posadas (Cicop) inició este martes un paro de 72 horas ante la ausencia de respuestas a las demandas realizadas por un hecho de violencia médica contra una ginecóloga de guardia.

Los trabajadores del Posadas ya habían paralizado las tareas durante dos días la semana anterior, y reclamaron urgentes respuestas a las demandas de seguridad por parte del establecimiento y de los funcionarios.

"No hubo aún respuestas al grave hecho de violencia física perpetrado el 14 de julio último contra una médica ginecóloga de guardia. Esa trabajadora no tuvo la adecuada contención sobre la base de un protocolo de seguridad contra esos hechos. No se trató de algo aislado sino que ocurre con frecuencia", señaló la Cicop.

Los trabajadores del Posadas también exigen el cierre de la causa abierta contra el personal del establecimiento y del Hospital Garrahan, iniciada en junio último por el Gobierno porteño a partir de falsas acusaciones.

También solicitan una recomposición salarial; el pase a planta permanente de todo el equipo de salud; licencia por estrés; la derogación de Ganancias y la devolución de los descuentos producidos por su aplicación.