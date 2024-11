La reacción de los pasajeros en Aeroparque en la jornada de protesta

Este miércoles la empresa Intercargo realizó un paro sin previo aviso en Aeroparque por una asamblea de emergencia donde se tratór el despido de uno de los empleados. Esta medida provocó que decenas de pasajeros estén sin poder tomar su vuelo, así como también que otros queden varados dentro de los aviones durante más de dos horas.

“Venía desde Tucumán con Flybondi y aterrizamos 11.16, pero recién pude salir a las 13 por medio de una ambulancia”, contó Paz a la agencia Noticias Argentinas.

En este sentido, destacó que cuando arribaron parte de la tripulación les informó que había una asamblea de último momento y que “no tenían idea de la duración”, motivo por el cual no se habilitaba el descenso de pasajeros en pista.

“Pasaron las horas y la situación era cada vez peor. La gente se descomponía y en un momento nos sentaban cerca de la puerta para que nos dé el aire”, explicó.

Mientras los minutos corrían y no había noticias, Paz decidió llamar al 911, pero no recibió respuestas: “Mi novio también llamó y le pidieron esperar a la Policía en la puerta, pero cuando llegaron entre risas le decían que no podían hacer nada”.

“Es una locura que puedan hacer lo que quieran”, manifestó la pasajera.

“Yo salí porque me sentía mal y la ambulancia me atendió, pero hasta que no se levantó la medida los pasajeros no pudieron salir”, subrayó.