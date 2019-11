La actividad contó con la presencia de Norma Lozano, directora de Cultos

La organización ASEZ realizó una presentación en el municipio de Lanús, actividad contó con la presencia de Norma Lozano, directora de Cultos. ASEZ, que significa "Salvemos la tierra de la A a la Z" (por el original en inglés Save the Earth from A to Z), es un grupo de universitarios voluntarios de la Iglesia de Dios Misionera Mundial que actúa para resolver problemas ambientales prácticos en todo el mundo.