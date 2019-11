Respecto al cuarto oscuro accesible (COA), "encontramos una gran cantidad de establecimientos, un poco más del 40 por ciento que no contaban con un COA constituido, o no estaba cercano al ingreso, o no estaban identificados y/o en condiciones de fácil acceso al elector con movilidad reducida", se indicó.

Asimismo, el informe preliminar -habrá uno completo en unos días a los estamentos involucrados-, señaló que "el 30 por ciento de los establecimientos no contaron con un acceso adecuado para electores con movilidad reducida. Relevamos que muchos con desniveles de suelo y sin entradas alternativas".

"El Observatorio tuvo una red de voluntarios con el objetivo de registrar cómo se desarrollaron las elecciones, pero sin intervenir", precisó el informe de Gorrini en lo perentoria, pero el ampliado en base a 10 preguntas hechas por los voluntarios, serán enviados a los organismos correspondientes a la toma de medidas para que el votante tenga el mínimo de inconvenientes.

Los voluntarios del Observatorio, tuvieron sus pecharas y credenciales, trabajaron en las escuelas en las que les tocaba votar con planillas destinadas a observación, sin intervenir, pero inclusive accedieron a los cuartos oscuros para ver cómo estaban dispuestos.

Defensor Infantil

La Defensoría lanusense, con sede en avenida Hipólito Yrigoyen y José Mármol, atiende de 8 a 14 todos los días hábiles, y se ocupa de muchos reclamos vecinales, de cuestiones de Derechos Humanos, de Lealtad Comercial sin cumplir y durante este ciclo lectivo trabajó en los colegios para recibir proyectos dentro del Programa Eligiendo al Defensor Infantil.

En tal sentido, se realizó el último cierre del año del citado programa escolar, con estudiantes de los quinos grados de la escuela Nº 52 "Coronel D. French" de Monte Chingolo.

Los niños y niñas de lesa escuela visitaron el Concejo Deliberante -9 de Julio 1647-, donde juraron como concejales infantiles, defensores infantiles y presentaron y votaron las propuestas en las que han trabajado durante el año.

También visitaron la sede de la Defensoría del Pueblo, donde Alejandro Gorrini les explicó las funciones y metodología de trabajo del organismo. La Defensoría del Pueblo de Lanús agradeció a los participantes y a la secretarías de Cultura y de Desarrollo Humano por la colaboración ofrecida para llevar adelante ese programa.

Gorrini, en l,a página del ombudsman señalo: "Agradecemos a los participantes y especialmente a secretaría de Cultura y a la Secretaría de Desarrollo Humano por la colaboración ofrecida para llevar adelante ese Programa Escolar".