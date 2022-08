Las sectas facturan por mes unos 600 millones de pesos

"Las sectas se financian con sus fieles y facturan 600 millones de pesos cada mes", apuntó en diálogo con este medio Javier Miglino, abogado experto en sectas.

El letrado puso caso testigo lo que le ocurrió a una joven que había sido captada por una de estas organizaciones, que opera en el barrio porteño de Palermo. Si bien logró salir, lo hizo luego de haber perdido 8 millones de pesos.

"Hace unos días, Mariana, que ahora tiene 28 años, tomó la decisión de denunciar a la secta que la tuvo captada durante tres años. Mariana es una contadora, que volvió a practicar equitación desde que su padre la rescató, en el año 2020", comenzó su relato Miglino.

"Curiosamente, la pandemia me salvó", le manifestó la joven al letrado, que a su vez argumentó: "Luego de vivir en la sede de la secta en el barrio porteño de Palermo durante más de dos años, cayó enferma de Covid-19 y debieron trasladarla en ambulancia al hospital Fernández. Allí, al notar que tenía una obra social prepaga, la derivaron a la Clínica Bazterrica, donde la atendieron".

"Llegada al lugar y sin conocimiento, los médicos tuvieron la extraordinaria decisión de llamar al responsable de la cuenta de medicina privada, quien resultó ser Alejandro, el padre de la chica", prosiguió el abogado.

Miglino explicó que "de ese modo, durante los 10 días que Mariana estuvo sedada por la complicación del virus de coronavirus, sus padres la cuidaron, la esperaron y vieron despertar" y, en contrapartida, valoró que "los elementos de la secta, que no la habían acompañado en la ambulancia, le perdieron el rastro entonces".

"Le llevó casi un año a Mariana recobrar el sentido de la realidad y al día de hoy no solo está recuperada, sino que buscó asesoramiento jurídico para denunciar a la secta", sostuvo el especialista.

Sobre el ingreso de la joven a ese mundo, precisó que "Mariana estaba recién recibida y en la fatídica noche de la fiesta de egresados de la universidad, se peleó con su novio de la infancia".

"Era 2018 y la chica no tenía claro qué hacer. Le pidió dinero al padre, para poder mudarse sola y este se negó a que alquile. Entonces surgió la idea de comprar un ‘departamento en pozo’, en la zona, que se entregaría a mediados de 2019", contó.

El abogado experto en sectas lamentó que "con los 27 mil dólares en cartera, Mariana se encaminó hacia su primera casa, pero en el camino se encontró con dos chicas que la invitaron a una ‘reunión abierta’ que se desarrollaba de lunes a lunes en una casa de la zona. Como tenía tiempo y curiosidad, se acercó".

"Ese fue el último día que durmió en su casa, hasta que su padre la rescató. Obviamente los 27 mil dólares se esfumaron entre cursos, colaboraciones, ofrendas y diezmos. Por eso, ahora la chica quiere denunciar a los responsables de la secta", señaló Miglino.

Al asesorarse, la víctima destacó: "No solo me robaron los 27 mil dólares que me dio mi papá para el anticipo de mi primer departamento. Me robaron dos años de mi vida. Y lo peor de todo es que sigue abierta y seguramente hay muchas ‘marianas’, como yo".

"La cantidad que la secta le robó a Mariana orilla los ocho millones de pesos; una fracción de todo lo que las sectas facturan a diario y en total impunidad", disparó a su vez el abogado.