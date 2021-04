1606656946_096583_1606657094_noticia_normal_recorte1.jpg

Fue Díaz quien le dijo "en confianza" a Cosachov que Luque "quiere ir al Bailando", el mediático programa que conduce Marcelo Tinelli, lo cual podría interpretarse como una metáfora para indicar el deseo de protagonismo mediático del siquiatra y no como algo literal.

El 6 de noviembre de 2020, 19 días antes de la muerte de Maradona, cuando aún se recuperaba de la operación por el hematoma subdural a la que había sido sometido, la psiquiatra y el psicólogo discutieron la posibilidad de sumarse a las exposiciones mediáticas de Luque sobre la evolución del ex futbolista.

Parte de la conversación entre Díaz y Cosachov

el-psicologo-carlos-diaz-y___2pC3toLoO_640x361__1.jpg

La idea era sumarse a las ruedas de prensa: "Alguna pregunta que vemos que podemos contestar, obviamente sin mencionar la palabra alcohólico ni adicción, ni nada por el estilo, me parece que claramente tenemos más autoridad profesional en ese sentido que Luque", propuso Cosachov.

La idea fue acercada, antes que a Luque, a un colaborador del abogado Matías Morla que manejaba la relación con la prensa y que no está identificado en el diálogo.

"Yo a Luque no lo correría porque hoy, que se entienda la analogía, es Mick Jagger y los Rolling Stones completos. Entonces nos sirve eso", evaluó Díaz.

Cosachov aceptó la sugerencia: "Podríamos sumarnos con Luque en el parte... me parece que nos suma profesionalmente hablando como que... por poco que nos falta un cura en el equipo, más o menos".

Pero cuando le formularon la propuesta, el mismo Luque los frenó y Cosachov reconoció: "No le convenció mucho a Leo, no sé por dónde va la mano pero hay que ir con cautela. Medio como que no le cabe mucho que nos sumemos, creo".

En ese contexto, Díaz le respondió: "Confianza 100%. Quiere ir al bailando. Está cholulo", declaración que podría ser interpretada como una metáfora.

"Está re en modo star. Antes no era así", asintió Cosachov.