Llega el Electrofest a Naldo con miles de ofertas

Naldo, uno de los organizadores, posee más de 60 sucursales en todo el país y se caracteriza por la gran variedad de rubros para elegir. Durante el evento prometen que habrá ofertas de hasta 50% Off y 18 cuotas sin interés.

foto 1 naldo.jpeg Naldo tiene 60 sucursales

Tecnología, electrodomésticos, herramientas, rodados, muebles y aire libre son algunas de las categorías que ofrecerán grandes rebajas, una oportunidad única para aprovechar tanto en compras vía web como en las sucursales.

La empresa, oriunda de Junín, es sponsor oficial de la Liga Profesional de Fútbol y un activo protagonista de las iniciativas de comercio electrónico.

Se destaca por realizar envíos a todo el país y poseer planes de financiación muy atractivos. En sus redes sociales (@naldodigital) realiza sorteos y comunica ofertas imperdibles.

Durante el evento, sus clientes gozarán de beneficios inéditos como 24 cuotas sin interés para tarjetas Bancor y 12 cuotas sin interés para las tarjetas Naranja, American Express, Visa y Mastercard.

foto 2 naldo.jpeg Durante la Electrofest, Naldo ofrecerá grandes rebajas en tecnología, electrodomésticos, herramientas, rodados, muebles y aire libre, entre otras categorías de productos

También los planes Ahora 12 y Ahora 18 serán parte de la financiación, con la posibilidad de abonar a los 90 días. Desde Naldo adelantan que la oferta de productos estará integrada con “imperdibles” en televisores –hasta 15% Off-, celulares – hasta 30% off-, lavarropas y cocinas –hasta 10% Of- , smartwatchs –hasta 25% Off-, climatización – hasta 15% Off- y todo tipo de artículos para la cocina y el hogar.

Las promociones podrán verse en www.naldo.com.ar desde el minuto cero del lunes 15 de marzo y también estará disponible un teléfono de atención al cliente para quienes no estén acostumbrados a comprar por la web: 0810 222 6253

Una ocasión inmejorable en este período del año.