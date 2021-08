Los carpinchos coparon Nordelta y tienen su propia cumbia

Mientras estos animales gozan de una enorme popularidad, el grupo Tuna Gratis no dejó pasar la oportunidad y le dedicó una canción titulada “Carpincho malvado”, en clave de cumbia.

Tomando como base algunos de los temas más reconocidos de la movida tropical, el grupo le puso letra al tema del momento.

“El carpincho volvió a su casa, llegó costeando la laguna, clavó su bandera en Nordelta porque no le cabe ninguna. Ay carpincho malvado, ay no seas así, me lo ataca al caniche, no lo deja salir”, dice la canción en su comienzo.

Tomando la melodía de “Bombón asesino” y batiendo palmas, el tema musical habla del reclamo que hacen los carpinchos sobre los terrenos que le dejaron sus abuelos. “Porque el carpincho ahora es vecino, tranquilo anda por el camino. El carpincho es tranquilo y siente quedarse en Nordelta por siempre”, finaliza la canción.

El tema dedicado a los carpinchos va sumando cada más reproducciones y amenaza con ser un nuevo hit.

carpinchos en nordelta.jpg Carpinchos en Nordelta.

LOS CARPINCHOS, DE NORDELTA A MAR DEL PLATA

El debate por la presencia de carpinchos en la urbanización Nordelta llegó hasta Mar del Plata, donde el director General de la Delegación Sierra de Sierra de los Padres y la Peregrina, Julio Romero expresó en redes sociales que los roedores serán "bienvenidos" en Laguna de los Padres.

El funcionario del partido de General Pueyrredón propuso mediante su cuenta de Twitter: "Si no los quieren en Nordelta serán bienvenidos en la Laguna de los Padres".

Estos animales, más grandes que los cuis, también pueden ser hallados en la zona de la Laguna de los Padres sobre la ruta 226 a 23 kilómetros al oeste de Mar del Plata.