Los pasajes al exterior no pagarán 30% de recargo si toda la operación es en pesos

La modificación se aplicó en el capítulo 6, que grava con 30% las compras con tarjetas de crédito en el exterior de servicios que tengan operaciones afuera (como Netflix o Spotify), la contratación de servicios como el de servidores web, los pasajes internacionales y la compra de divisas para ahorro.

Pero en el texto se aclaró que si una operación se hace íntegramente en pesos, como puede ser el caso de Aerolíneas Argentinas, el recargo no aplicará.

El diputado de Juntos para el Cambio Luciano Laspina explicó que "en la votación se exceptuó del nuevo impuesto de 30% al transporte internacional (aéreo, terrestre y por vía acuática) abonado en pesos y que no tenga impacto cambiario. Gran noticia para Aerolíneas Argentinas y sus clientes que tendrán una ventaja impositiva enorme. Algo es algo".

La modificación fue introducida a instancias del diputado José Luis Ramón, con el fin de que quedaran exceptuados del 30% los viajes al exterior cortos, entre zonas limítrofes, como entre Posadas y Encarnación, siempre que paguen en pesos. Se modificó el inciso E, del artículo 32, que establecía la aplicación del 30% a la adquisición de servicios de transporte terrestre, aéreo y por vía acuática, de pasajeros con destino fuera del país. A este texto original se agregó: "En la medida en que para la cancelación de la operación deba accederse al Mercado Único y Libre de Cambios a los efectos de adquisición de las divisas correspondientes en los términos que fije la reglamentación".

Así, las operaciones que no impliquen cambio de divisas quedarán excluidas. Como quedó redactada, la norma no especifica que los viajes sean entre ciudades limítrofes, por lo que, en teoría, si Aerolíneas vende un viaje a Madrid totalmente en pesos, no habría que pagar el recargo.

Ahora falta ver cuál será, en la reglamentación, el alcance de la medida. Y si además de beneficiar a Aerolíneas y líneas de micro, también abarca a Buquebus o Latam. También determinar si solo será para viajes cortos a países limítrofes o también abarcará otros destinos si los vuela Aerolíneas.

"Puede ser que la reglamentación acote cuáles son los pasajes alcanzados sobre la base de lo que se habló en el debate", señaló Laspina.