Luna llena en cáncer: cómo nos afecta y cómo afrontarla

Pero, ¿Por qué nos afectan los ciclos de la Luna?, ¿Qué significa que la Luna llena esté en cáncer?, ¿Cómo podemos sentirnos estos días? son algunas de las preguntas que surgen sobre este momento astrológico y es por ello, que Popular habló con las astróloga Karen Díaz para resolver todas las dudas y ver cómo afrontar este ciclo de la mejor manera posible.

karen diaz final.jpg Karen Díaz - Astróloga y Tarotista

Un panorama astrológico: la Luna y sus ciclos

La Luna, conocida como planeta pero que en realidad es un satélite, posee ciclos. Los ciclos lunares son de 28 días, y cada uno de ellos posee un inicio marcado por la luna nueva, mientras que su cierre/fin, es una luna llena.

Cada uno de esos momentos influyen de uno forma u otra y representan un inicio (Luna nueva) o un fin de algo (Luna llena). "En este momento tenemos una Luna llena que marca el momento de mayor expresión de un ciclo que comenzó con la Luna nueva. Entonces la Luna nueva fue como la semilla y el momento de mayor exposición de esa nueva semilla, es la Luna llena”, explicó la astróloga Karen Díaz.

La última Luna nueva se dio en el signo de Sagitario y al mismo tiempo cursó con un eclipse. "Ese inicio marcó determinados cambios a nivel social, colectivo y personal, y esta Luna llena marca el momento clímax en donde se ve todo, lo mejor de eso que pudimos revisar y también lo que caducó, lo que no va más", apuntó Díaz.

En astrologíase trabaja de macro a micro, por eso si vamos desde un aspecto macro se puede revisar lo que se transitó en la última Luna nueva (la de Sagitario) o a nivel más profundo evaluar lo transitado desde la Luna nueva en Cáncer que se inició seis meses atrás, a mediados de junio, en plena pandemia.

"Nosotros los astrólogos, siempre decimos no solamente revisar lo que pasó estos últimos días (de esta Luna nueva en Sagitario), sino también revisar que pasó hace seis meses. Y este momento de Luna llena en Cáncer va a marcar el momento de mayor exposición de eso que se inició hace seis meses", remarcó la astróloga.

Y añadió: "en este momento tenemos mucha energía (Luna llena) y tenemos al satélite lunar que nos ilumina para ver con claridad todo lo que venimos trabajando".

¿Qué significa la Luna Llena en cáncer?

LUNA LLENA EN CANCER - PARTE 2 FINAL.mp4 Imágenes capturadas con Moto G8 Power Lite

¿Qué ciclos estamos cerrando? Esa es la pregunta que hay que hacerse cuando hay una Luna llena, pero para poder responder esa pregunta hay que ver en que signo se da. En este caso la Luna llena está en el signo de Cáncer y “Cáncer es el signo que viene -de alguna manera- a contener, el que va a delimitar y entregar energía para que algo se materialice”, explicó Karen Díaz.

La energía canceriana -según lo explicado por la astróloga- tiene que ver con el mundo emocional y con las temáticas de ese mundo que van a tener una impronta del mundo de la infancia. "Cómo me siento respecto del primer núcleo familiar (que tiene que ver con nuestra pertenencia), cómo es nuestro hogar, qué es lo que me hace sentir cómodo", son algunas de las cosas que se revisan con esta luna llena en cáncer.

"Al mismo tiempo vamos a cuestionar los lugares de comodidad, porque ese 'ser' (la persona) tiene que crecer y para hacerlo hay que animarse a abandonar los lugares de confort y de seguridad", concluyó Díaz.

Básicamente esta Luna llena en Cáncer "representa el crecimiento del mundo emocional. Es un reconocimiento de qué es lo que este ser, ese niño (que todos tenemos internamente) necesita para poder crecer", explicó Karen y agregó: "y ese reconocimiento le va a permitir entender, qué de ese mundo emocional (que tiene que ver con la pertenencia) lo representa y que no. Para poder animarse a salir por nuevos obstáculos, por nuevas situaciones, que le permitan un crecimiento a nivel personal/emocional".

Asimismo en astrología se trabajan con polaridades y el polo opuesto complementario de la energía canceriana (la energía de la contención, la nutrición y el cuidado para que un ser pueda crecer) es Capricornio que "va a representar la ley, las instituciones, y lo que tiene que ver con mi lugar en lo social" agregó la astróloga.

"Por lo tanto, si unimos Cáncer -mi mundo emocional, qué es lo que me nutre- y lo asociamos con Capricornio nos vamos a dar cuenta que muchas de esas estructuras que considerábamos familia, hogar, por alguna razón ya no nos representan", concluyó.

En otras palabras "tenemos el desafío de actualizar que es para nosotros la familia y que es para uno, el hogar".

¿Por qué la luna nos afecta? y ¿Cómo lo hace la luna llena en particular?

PORQUE LA LUNA NOS AFECTA - PARTE 3.mp4 Imágenes capturadas con Moto G8 Power Lite

Créase o no, los ciclos de la Luna nos afectan. A algunos más que a otros, de distintas formas, pero a todos nos influye. "Hay gente que siente los movimientos de la Luna llena, a veces, hasta una semana antes, pero en líneas generales entre tres o cuatro días antes se empieza a sentir el movimiento. Obviamente que el momento de Luna llena es el momento que más se siente, y después lo máximo que se puede extender y sentir es una semana", detalló la astróloga.

Pero, ¿Por qué? Karen Díaz, nos explicó que la Luna, el satélite Luna, marca el movimiento de las aguas del planeta, por ejemplo las mareas, y tiene una influencia muy fuerte respecto a la gravedad y que por eso a nosotros (conformados en un 90% por agua) también nos afecta.

"Pensando en esa versión, veámoslo en nosotros individuos. Nosotros somos parte de una naturaleza, estamos insertos en ella. Si la Luna tiene una incidencia muy fuerte en las aguas del planeta, ¿Cómo no va a incidir en las aguas que nosotros humanos tenemos (a nivel físico) y a nivel emocional como el sentir? se preguntó Díaz.

Dependiendo del ciclo que esté cursando la Luna se pueden sentir diferentes cosas. "Generalmente con la Luna llena, como es el momento de mayor clímax y hay mucha energía, lo que podemos llegar a sentir es un desborde energético, que lo vamos a sentir a nivel más emocional/nervioso. Entonces puede ser que se sientan más alterados, más irritables, que les cueste dormir, que tengan insomnio", apuntó.

Pero, explicó que también es posible que pase lo contrario, ya que la Luna llena representa un "desborde" en todos sus aspectos, y una persona que suele tener mucha energía puede que "sienta que no la tiene".

Otra cosa que sucede con la Luna llena, es la retención de líquidos. "Podemos llegar a sentirnos más hinchados, es un momento de mucha energía donde el cuerpo retiene, por eso se recomienda -más allá de lo cotidiano- tomar mucha agua y no ingerir alimentos que faciliten la retención", finalizó Díaz.

ciclos luna fnal.jpg

5 Recomendaciones de luna llena

- Tratar de descansar, no estar full time, de alguna manera lograr respetarnos. "Si hay mucho movimiento y yo sigo en movimiento no me puedo escuchar, hay mucho ruido, nos volvemos más irritables. Por ahí tendemos a enojarnos con otras personas que no tienen nada que ver con lo que te pasa".

- No tomar decisiones. "Es un momento donde vas a ver el clímax de un proceso (que inició con la Luna nueva de hace 15 días o la de hace 6 meses) y va a pasar que sientas que tenés que tomar una decisión, pero NO. Esperá que decante. Estás viendo todo y está muy crudo, es momento de tomárselo con calma. Procesar, masticar la información".

- Realizar limpiezas energéticas en el hogar, para con nosotros mismos, "porque en Luna llena es el momento ideal".(Atención: no cuando se dan los eclipses, pero sí en lunas llenas).

- Realizar un baño de inmersión con sales

- Realizar meditaciones

Luna Nueva en Capricornio

Luna nueva en capricornio - PARTE 4.mp4 Imágenes capturadas con Moto G8 Power Lite

La próxima etapa en este ciclo lunar, o mejor dicho el próximo inicio, se va a dar en el signo de Capricornio y "esta nueva semilla -explicó Karen- va a ser respecto a nuestra construcción". "Capricornio es el que construye las estructuras que nos sostienen, va a hablar de las instituciones, de lo social", detalló la astróloga y añadió -haciendo referencia a lo que vivimos en estos tiempos-

"Venimos de un momento donde nuestra realidad, a lo que le damos importancia, las instituciones como las conocemos, empezaron a cambiar y por lo tanto, la Luna nueva en Capricornio nos va a permitir poner una nueva semilla respecto a qué es lo que queremos respecto a lo social, cuál va a ser nuestra impronta en lo institucional, a nivel colectivo y a nivel social" concluyó.

capricornio.jpg

En otras palabras, y en líneas generales, es un momento que tiene que ver con la materialización y con cuál es el lugar de uno en lo social, "de qué manera quiero materializar el mundo interno hacia el mundo externo". Después a cada uno le va a caer en un área de la vida diferente, "a algunos será en el trabajo, algunos en la familia, otros en la pareja, etc", remarcó Díaz.

Y concluyó: "Es un momento donde cada uno necesita ir hacia dentro, revisar que quiere. Y no es casualidad que coincida con el fin de año". Es el tiempo para hacer el balance de lo que fue el 2020 y lo que queremos que sea el 2021.