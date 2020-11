Maradona: Allanan la casa y el consultorio de Leopoldo Luque

Los allanamientos al domicilio particular de Luque, en la ciudad bonaerense de Adrogué, y a su consultorio, en el barrio porteño de Belgrano, fueron autorizados por el juez de Garantías de Tigre, Orlando Díaz, y realizados por la fiscal de Benavídez, Laura Capra, y sus adjuntos Patricio Ferrari y Cosme Irribaren.

La medida se resolvió “en virtud de la prueba que se fue recabando”, en el marco de la causa “Maradona, Diego Armando. Averiguación de causales de muerte”, teniendo en cuenta que Luque era su médico personal y, en consecuencia, podría contar con documentación de importancia para la investigación.

La carátula de la investigación es “Homicidio culposo”, en base a las declaraciones testimoniales de las tres hijas de Maradona, Dalma, Giannina y Jana.

luque (1).jpg Foto de Leopoldo Luque y Diego Maradona después de la operación al Diez

La Justicia encara una investigación por supuestas irresponsabilidades en el cuidado de Maradona desde su internación el 2 de noviembre el La Plata.

En un principio, se dijo que Maradona se internaba para realizarse un chequeo de rutina, luego se indicó que presentaba un cuadro de deshidratación y finalmente debió ser trasladado a Olivos para realizarle una intervención quirúrgica por presentar un hematoma subdural.

Tras su alta, fue trasladado al barrio San Andrés, del partido de Tigre, donde falleció el 25 de noviembre.

En los momentos previos al deceso de Maradona, Luque no se encontraba junto a él, pero a las 12:16 realizó un llamado para pedir una ambulancia, en el que no reveló que el pedido era para Maradona sino para alguien que no identificó pero que dijo que tenía un “paro cardiorrespiratorio”.