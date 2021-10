Maradona: crean una criptomoneda dedicada al 10

Su pre lanzamiento tendrá lugar dentro de 12 días, es decir, poco antes del 61.º aniversario de Maradona, que nació el 30 de octubre de 1960, según la página web de este nuevo activo digital, que se define como "la primera criptomoneda popular".

¿Cómo funcionará?

"No hay riesgo de perder dinero", asegura el sitio web, argumentando que se distribuirán a través de un 'airdrop' hasta que haya 100.000 usuarios activos.

Asimismo, aclaran que no es necesario invertir capital para adquirir Maradolares. En este sentido, explican que inicialmente el $Maradolar no cotizará en las casas de cambio virtuales, por lo que no tendrá precio.

Cuando se alcance la cifra de usuarios activos deseada, se le inyectará liquidez en un par resultante USD/$MDL y el precio del activo se lo asignará el mercado en base a la oferta y la demanda.

Por último, afirma que el objetivo del proyecto es acercar el mundo crypto a la "economía informal" y "obtener una moneda independiente en un país con alta inflación, por momentos en 'default' restringido y con una alta emisión".