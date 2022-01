Martínez Carignano: "No fue un accidente, fue un homicidio"

En un mensaje que difundió en su cuenta de la red social Twitter señaló: "Esto no fue un accidente. Fue un homicidio. Manejar borracho, matar y huir no puede terminar en una pena en suspenso porque 'no hubo intención'".

"Vamos a pedir que se califique como homicidio doloso, con una pena de 8 a 25 años", añadió, mientras que en otro tuit indicó: "En este 2022 vamos insistir en el Parlamento para que se apruebe la ley de homicidios viales y de #alcoholcero".

"Alguna vez como sociedad tenemos que dejar de decir 'a mí no me va a pasar' y exigir normas adultas para los que matan al volante", añadió Martínez Carignano.

El funcionario de la Agencia Nacional de Seguridad Vial dio su parecer luego que un conductor que circulaba a alta velocidad por la Avenida Figueroa Alcorta y se dio a la fuga atropelló a ciclistas y corredores en los Bosques de Palermo y como onsecuencia de ello cuatro personas resultaron heridas y una mujer murió tras ser permanecer internada en grave estado.