Matías Morla: Diego estaba peleado con Dalma y Gianinna

"A mí en esta entrevista no me interesa quedar bien con nadie. Yo por Diego lloré, eh", se lo escucha decir a quien fuera apoderado de Maradona. Luego sostuvo: "¿sabés lo que decía Diego? Me saludan por Twitter y no me vienen a ver. Él estaba peleado a muerte con Dalma y Gianinna. Se sentía traicionado, se sentía robado". A la vez que manifestó qué con sus "enemigos no tengo nada personal, el destino los puso en esa posición".

Como presunta respuesta a Morla, Gianinna Maradona compartió en su cuenta de Instagram una historia en la que sostenía: "a veces no me importa mi opinión, imagínate la tuya...", algo que los usuarios de las redes interpretaron como una indirecta contra Morla. La entrevista completa podrá verse este lunes a partir de las 20.30 por la pantalla de América TV. "La primera nota que yo quería era Claudia con sus hijas", aseguró Rial, pero ante la negativa de éstas recurrió a Morla.

"Ya la sola imagen de Morla va a ser fuerte. Y cuando empiece a hablar va a ser más fuerte. Se van a enojar seguramente por esto, y lo lamento. Pero quiero que sepan que yo laburo de esto: soy periodista", aseveró e indicó que le explicó a Claudia Villafañe que "es la nota que buscan todos, y yo soy periodista. A todos nos gustaría tenerlo a Morla y preguntarle todo, porque no es tomar posición. En todo caso la gente lo tiene que ver y escuchar y después decir qué siente".

Será la primera vez qué Morla hable en televisión tras el fallecimiento de Maradona, en medio de las acusaciones cruzadas por supuestas negligencias en el cuidado y tratamiento del astro futbolístico.

Sin embargo, ya había aparecido en sus redes sociales a mediados de marzo cuando recurrió a su cuenta de Twitter para dejar algunos mensajes en contra de Villafañe y sus hijas. "A tres meses y medio de la muerte de mi amigo, existen estos escenarios. Un abogado como loco filtrando información falsa a la prensa y sus consecuencias: periodistas serios chequean la data y no publican. Periodistas vagos publican sin chequear", afirmó e insistió en que "también están aquellas dominadas por el dinero, desquiciadas y desunidas, que nunca trabajaron. Con batallas personales y judiciales, con nuestro amado Diego en vida. Quedan al margen las hermanas que son Don Diego y Doña Tota. Gente de bien, Diego en estado puro".

"Lo cómico de esta historia es el abogado televisivo hablando de mi patrimonio (lícito) que está imputado por la Justicia en una causa por enriquecimiento ilícito por corrupción. Dejemos actuar a la Justicia y que Diego Maradona descanse en paz. Por favor", sentenció.