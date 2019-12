Moyano sobre los incidentes de la UTA: "La gente no actúa de casualidad"

En diálogo con la radio La Red, Moyano consideró que "lamentablemente" todo iba a desatarse en el caos del lunes por la tarde debido a que, desde su visión, "la gente se cansó de denunciar" irregularidades que no fueron escuchadas por Fernández.

ADEMÁS:

“La gente no actúa de casualidad, actúa de bronca”, enfatizó el dirigente, que agregó: “Lo de la UTA no tiene nada que ver con la interna, yo fui el único candidato y me votaron más de 100 mil personas. Hago las cosas bien, la gente me pide selfies”.

Consultado sobre un posible vínculo con la facción opositora que se presentó en las puerta del sindicato, resaltó: "Siempre quieren involucrarme en algo que no tengo nada que ver. Los 'hdp' son así. Tienen ganas de joder”.