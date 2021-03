Numerología: qué es y cómo usarla a nuestro favor

QUE ES LA NUMEROLOGIA - PARTE 1.mp4

Para entender un poco más sobre este tema POPULAR habló con la numeróloga Nadia Patiño Porteiro (@nanumerologa) quien explicó: "Es un lenguaje ancestral, una herramienta de autoconocimiento que brinda información para descubrir los dones y talentos que uno posee, así como también, sanar distorsiones y heridas de manera tal que uno pueda transitar la totalidad que es, con mayor consciencia y armonía".

En numerología para conocer esa información -tal como contó la especialista- se utiliza un "mapa numerológico", que es "la configuración de nacimiento de la persona, compuesta por el nombre completo (tal como figura en el DNI) y la fecha de nacimiento.

Con respecto al nombre, cada letra va a tener un valor numérico y ese valor una energíadeterminada -la cual detallaremos más adelante-. Dentro de lo que es el nombre completo hay tres posiciones importantes:

- ‘Alma’ o ‘Esencia’ que es el númeroque se da de "la suma de las letras vocales del nombre completo y que va a hablar de la parte profunda/esencial de la persona", detalló Nadia.

Y añadió: "El alma es la que tiene que comandar nuestra experiencia en el plano físico por eso es muy importante conectarnos con nuestra energía que es aquello que te vibra desde lo profundo de tu ser y que muchas veces está eclipsado por la segunda posición de nuestro mapa: 'la personalidad exterior'".

- ‘Personalidad exterior’ o ‘máscara social’ que es la suma de las letras consonantes del nombre completo y que habla de aquello que protege/cubre, y que la persona necesita para interactuar con el mundo. "Por eso, no es que tenemos que erradicar la personalidad sino ubicarla en el lugar que le corresponde", apuntó.

"La personalidad la necesitamos, pero el problema viene cuando yo me identifico con esa máscara social o personalidad exterior. Entonces lo importante es poner las cosas en su lugar: el alma tiene que guiar la experiencia, la personalidad exterior comunicar los deseos del alma y ser quien interactúa con el mundo en concordancia con el alma", detalló Nadia Patiño.

Y ahí es donde entra lo holístico nuevamente, porque lo que se busca es lograr una conexión entre ambas cosas, y para ello la persona debe conocerse a nivel integral. La numerología permite conocer esas partes para poder integrarlas. Entonces, al sumar el ‘Alma’ y la ‘Personalidad exterior’ surge la tercera posición que es el ‘Temperamento’, lo que impulsa al movimiento.

Qué es el número de 'Sendero de Vida' y cómo calcularlo

A partir de la fecha de nacimiento se accede a otra información que es la del 'Sendero de vida', que es "el camino que uno viene a transitar", teniendo en cuenta que cada alma transita un camino diferente relacionado con lo que necesita aprender. Para calcular el número de 'sendero de vida' hay que reducir cada número al simple dígito (del 1 al 9).

Ejemplo fecha 16/11/1981

1+6= 7

11* Los números maestros 11 y 22 no se reducen, por lo cual, quienes hayan nacido en un día 11 o 22, en un mes 11, o en un año 11 o 22, dejarán dichas cifras como unidades numéricas.

1+9+8+1= 19

Como segundo paso, se suma cada simple-dígito para obtener un único número: 7 + 11 + 1= 19= 10= 1. Y es así como el número de sendero de vida de la fecha de nacimiento 16/11/1981 es 1.

"El ‘sendero de vida’ es el aprendizaje, el recorrido, que uno tiene que reconocer como propio e integrarlo y que en un principio lo verá afuera, en el otro. Lo va a ver proyectado en personas, en situaciones, en cualidades que uno admira mucho o rechaza por que no las está integrando", explicó Nadia Patiño.

"En la fecha de nacimiento hay otras cosas a tener en cuenta, pero para una persona que nunca tuvo contacto con la numerología empezar con el número de ‘sendero de vida’ y el ‘talento de natalicio’ –representado por el número del día de nacimiento reducido al simple dígito- es lo ideal", apuntó la especialista.

Explicación de la simbología de los números

A lo largo de la explicación de los números se hablará de energía masculina y femenina pero ello poco tiene que ver con el sexo de la persona. "Una persona, ya sea que haya nacido en un cuerpo de mujer o en un cuerpo de varón va a tener ambas energías a disposición", detalló Nadia.

"La energía masculina es activa y está representada por todos los números impares. Es la capacidad de ir hacia afuera, de tomar decisiones, energía de coraje, de deseo y de búsqueda externa. Mientras que la energía femenina es pasiva y está representada por todos los números pares. Es una energía receptiva, de gestación, de paciencia, entrega, tiene que ver con la empatía, con el pensar en el otro, con la colaboración, con el trabajo de equipo. Es la opuesta complementaria de la energía masculina. Es por ello que necesitamos tener ambas a disposición", explicó.

Asimismo, los números van a poseer una parte “positiva” y una “negativa”. La parte positiva sería el aspecto que fluye, lo incorporado, y la parte negativa o aspecto estancado, es lo que hay que aprender, incorporar.

Significados 'Senderos de vida' del 1 al 5

1. Es el inicio, el comienzo. Una persona con sendero de vida 1, vino a aprender a accionar, a tomar decisiones, a buscar su independencia y a expresar su deseo. Es la energía masculina, que sale hacia afuera a lanzar una idea, un proyecto. Su camino es de emprendimiento, de confiar en sí mismo y es un sendero que le va a pedir mucha consciencia y toma de decisiones.

Es una energía guerrera, que va hacia adelante, que pelea por sus deseos, que tiene una gran consciencia de individualidad. Deberá reconocer su capacidad para liderar, conducir y entusiasmar a través de sus ideas pioneras.

Nuestra sociedad de hecho tiene mucha energía 1, porque gran cantidad de los nombres latinos poseen las letras que corresponden a este número.

Las letras de la energía 1 son: A, J y S.

Palabra clave: impulso

Energía negativa: Arrogancia, soberbia, el individualismo que no es sano (el no pensar más que en uno mismo) e impulsividad

2. Es una energía receptiva, de gestación, paciencia y entrega. Una persona con sendero de vida 2, vino a aprender a trabajar en equipo, a trabajar mediante el otro. Va a haber una importancia muy grande en los vínculos, en la pareja como fuente de aprendizaje. El 2 tiene que desarrollar su mundo emocional y aprender a gestionarlo.

También tiene que aprender a auto valorarse, porque tiene la tendencia al sometimiento en el otro, a la dependencia emocional. Deberá aprender el arte de escuchar con empatía y compasión.

Letras: B y T

Palabra clave: gestación

Energía negativa: duda, falta de confianza, hipersensibilidad.

3.Es la unión del 1 y el 2, de lo masculino y de lo femenino. Por eso el sendero de vida 3 tiene que ver mucho con la creatividad atravesada por la palabra, la comunicación, la búsqueda de expresarse a través de la palabra, el arte, el juego.

El 3 es optimista, es expansivo, es lúdico (nos lleva a ver la vida como un juego que podemos ir creando a cada paso). Va abriendo vías creativas.

Una persona con sendero de vida 3 es importante que haga actividades relacionadas con el arte, que conecte con su capacidad expresiva y el trabajo con la palabra que va a ser fundamental. Porque el 3 tiene que aprender que la palabra crea realidades, que lo que yo digo, no se lo lleva el viento. La palabra tiene un peso. Hay que prestar atención a como uno se habla y a como le habla al otro, pero también tiene que aprender a hablar, a expresar eso, no guardarlo, a decir las cosas.

Letras: C, L y U

Palabra clave: creación

Energía negativa: verborragia, dispersión, vanidad.

4.Es un número de tierra, de energía femenina, que habla de materializar, de concretar. Elegir una posibilidad y poner el foco ahí. Una persona con un sendero de vida 4 va a tener un camino por momentos lento, porque es un número que pide paciencia, perseverancia, insistencia, tenacidad para lograr los objetivos.

Estas personas suelen sentir que todo les cuenta un montón, es muy lento, una gran construcción, pero eso es parte del aprendizaje. Porque el 4 te pide paciencia, paso a paso, que las cosas se vayan generando. Suelen ser muy trabajadoras, muy laboriosas, muy eficientes, pero tiene que aprender a generar rutinas saludables, estructuras, a procurar que sus necesidades básicas estén cubiertas, a generar.

Letras: D y M

Palabra clave: materialización

Energía negativa: miedo, rigidez, avaricia.

5. Es la libertad, el cambio, lo mutable. “Lo único permanente es el cambio” es su frase de cabecera. Una persona con sendero de vida 5 tiene que aprender a liberarse de cargas, a adaptarse, a ser flexible, a fluir con las circunstancias que la vida le propone. Además tiene que despertar el aventurero que tiene adentro, porque el 5 nos habla de viajes, mudanzas, experiencias con el cuerpo físico.

El 5 pone su cuerpo para la acción, es curioso, le gusta todo lo que sea estimulante (por eso cuando hay mucho 5 son personas deportistas, que les gusta el riesgo, la adrenalina), les gusta probar todo lo que sea novedoso.

Su vida será una aventura, por ende tiene que aprender a aceptar los cambios y a fluir con eso.

Letras: E, W, N y Ñ

Palabra Clave: experimentación

Energía negativa: excesos, extremos, voracidad, insatisfacción, no podrá sostener rutinas, compromisos muy fuertes, el 5 tiende a irse en esas situaciones.

Significados 'Senderos de vida' del 6 al 9

6. Nos habla de un sendero de vida que tiene que ver con la familia, la pertenencia, con la búsqueda de construir un hogar (no solo la parte de la estructura, sino del amor, de la calidez). El 6 tiene un destino de formar una familia, vino a aprender a asumir compromisos y responsabilidades.

Es un número de servicio. Es muy bueno protegiendo, escuchando, aconsejando. Es muy bueno en el rol de padre o de madre, de terapeuta, para aconsejar a otros y acompañarlos en sus procesos. Es un número muy diplomático también.

Hay una conexión con el arte también, con la música, con lo sutil, lo refinado. También con el bienestar, la salud. Es un sendero de vida que pide que la persona tome responsabilidades, por ende si una persona tiene mucho 5 le va a costar mucho más, porque el 6 le va a pedir echar raíces, le va a pedir comprometerse en una pareja por ejemplo.

Letras: F, O y X

Palabra Clave: Armonía.

Energía negativa: sobreprotección, dependencia emocional, testarudez.

7. Es el número del autoconocimiento, el que lleva a querer develar misterios, a sentirse muy atraído por lo místico, lo oculto, por el conocimiento en general.

Una persona con sendero de vida 7 suele poseer una mente analítica, lógica, racional y una intelectualidad muy marcada. Un pensamiento crítico, que busca ir a lo profundo de las cosas, revelar verdades, es el que lleva a decir “no, no, acá hay algo más. No me creo lo primero que me contás, yo sé que hay algo más”.

Quiere traer a la realidad lo que está oculto. Es un detective, un detective espiritual. El 7 también puede ser un pensador, un escritor, un terapeuta o en las ramas de las ciencias ocultas un astrologo, un numerólogo, un tarotista Puede quedarse más en la parte intelectual, racional o ir más allá y conectar con lo sutil, lo energético.

El 7 es un número que trabaja mucho en soledad, en procesos de meditación, de silencio, de reflexión. No es un sendero de vida relacionado en sí mismo con lo social, pero puede haber otros elementos que ayuden a combinar.

Ej: En el caso de una persona con talento de natalicio (número del día de nacimiento) 3 y un número de sendero de vida 7, indaga para adentro, pero después sale a comunicarlo. Lo ideal es eso, que el 7 salga a comunicar lo que descubre, y que lo suele conocer en soledad, en su proceso.

Letras: G, P e Y

Palabra clave: Verdad

Energía negativa: hermetismo, cinismo, fantasías

8. Es un número muy poderoso, nos habla de la danza entre lo que uno ve y lo que no ve, entre lo material y lo espiritual, entonces el camino del 8 tiene que ver con materializar, porque tiene una parte ligada a la materia, y una parte ligada a lo energético/espiritual que tiene que aprender a unir.

Una persona con sendero de vida 8 va a ir conectando con el dinero, con los bienes materiales, con los recursos, y tiene un destino de ser autoridad o líder en alguna área. Va a tener que descubrir esa fuerza, esa potencia para crear en la materia desde esa conexión espiritual. El 8 es un número complejo porque tiene que ver con el ‘poder’ y ese poder dependiendo como uno lo oriente, va a ser positivo -porque va a darse cuenta de su poder personal- o puede ser negativo y tender a ser autoritario, estricto, controlador o incluso llevar a una ambición desmedida.

Si no hay espiritualidad el 8 se vuelve muy material y es ahí cuando entra a jugar la parte oscura del ocho: control, obsesión, celos, tendencia a la violencia a la contención de sus emociones y después estalla. Es un número muy difícil pero al mismo tiempo con mucho potencial, porque es el que puede generar lo que se proponga. Es un gran concretador de sueños cuando está bien aspectado. Pero, tiene que aprender a tener una buena relación con el dinero, de equilibrio.

Letras: H, Z y Q

Palabra clave: potencia

Energía negativa: ambición desmedida, control, manipulación

9. Es la instancia en la que se suelta todo, donde se trabaja el desapego. Habla de conclusiones, cierre, balances, de hacer procesos internos, de buscar la sabiduría interna. Está relacionado con la cultura, la humanidad, la filosofía.

Es una energía de completa entrega. Son personas altruistas, de grandes valores que tienen que trabajar mucho el desapego, dar sin esperar nada a cambio, soltar las expectativas. Tienen que entender que todo lo que dan vuelve.

Una persona con sendero de vida 9 tiene que desarrollar la bondad, la misericordia, la compasión, la entrega. Es el sabio. Tiene un camino para enseñar, comunicar, compartir, nutrir y expandir sabiduría.

Letras: I (i latina), R

Palabra clave: Misericordia

Energía negativa: narcisismo, fanatismo, idolatría.

Números Maestros: 11, 22, 33 o 44

Hasta acá la información fue sobre los números de dígito simple, pero tal como se mencionó anteriormente existen los números de dígito doble conocidos como los números maestros. Si al calcular el sendero de vida se encuentran con el número 11, 22, 33 o 44 no deberán reducirlo a un simple dígito ya que el sendero de vida será maestro, pero eso es algo que ahondaremos en la próxima nota.