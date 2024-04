Otro hackeo, esta vez la víctima fue el Renaper

En ese sentido, los atacantes extrajeron un archivo del Renaper con 116.459 fotografías de ciudadanos argentinos, contraseñas, huellas y otras informaciones sensibles y lo difundieron para descargar gratis en un foro de compra-venta de datos personales y en la aplicación de mensajería Telegram, según informó hoy un especialista en ciberseguridad en la red X.

"NO NO NO, @renaper_ar de nuevo NO! Sí, de nuevo publican abiertamente 65 millones de registros de #RENAPER. No se puede creer lo que han publicado: BD, código fuente, API, contraseñas, TODO. Fotos y huellas en venta. IMPACTO INFINITO EN TODOS LOS SERVICIOS DE ARGENTINA", escribió en su cuenta de X (antes Twitter) el licenciado y experto en seguridad informática Cristian Borghello.

Según explicó Borghello, esta publicación es peor que las anteriores filtraciones de datos del Renaper porque en esta brecha de seguridad, publicaron el código fuente, las APIs y los accesos a los web services del organismo.