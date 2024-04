Santiago Cúneo con Jorge Rial: "Si yo hablo, se termina el Gobierno de Milei"

"Si yo hablo, se termina el Gobierno de Milei", advirtió quien fuera precandidato a presidente en las últimas elecciones.

Las bombas de Santiago Cúneo con Jorge Rial Si yo hablo, se .mp4

"Javier Milei hace bien en tenerme miedo. Él me conoce a mí, con lo cual hace bien. En algún momento él me contó sus miserias pero no era un miserable. Se expuso oportunamente antes de su trasvestimo ideológico a contarme cosas personales que nunca quise contar", reveló Cúneo al ser consultado sobre el temor que le tiene el Presidente.

"Pero ahora sus miserias se transforman en miserias para la Patria. Por eso yo le vengo avisando que no cruce la línea, porque en cuanto lo haga, esa lógica que impone la reserva se va a romper. Porque ya no es una cuestión personal sino colectivo", agregó.

Al ser abordado sobre cómo se toman las decisiones dentro de La Libertad Avanza, Cúneo, quien tuvo una relación de amistad con el ahora mandatario libertario, indicó que "se cree que el poder se debate entre él, su hermana y Limones". "Pero hay otra persona que goza de su afecto. Y ese círculo no es de a tres, sino de a cuatro", completó.

cuneo-milei.png

"Seguramente vamos a tener que proceder, tal vez en la comisión de juicio político, a contar todas las cosas que vengo sosteniendo en público que le doy por última oportunidad para que recapacite", advirtió el periodista.

"Cuando me responda y yo hable, va a ser el último día del Gobierno de Javier Milei. Yo no pedí la información pero la tengo", sentenció.