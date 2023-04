"Paolo el rockero" estuvo desaparecido y volvió a quedar internado

Previamente, su ex pareja fue quien realizó una denuncia para que se averigüe su paradero. "Estaba internado en el Hospital Ramos Mejía desde hace varios días. Pero cuando la familia lo fue a ver, después de dos semanas, no estaba más", precisó este lunes el periodista Sebastián Tempone en Ciudadano Común por radio Delta.

En ese mismo sentido, Tempone indició que Montejo, de 64 años, "se fugó, se fue. La ley de salud mental impide que las personas sean retenidas. Entonces si la familia no está cerca, no contiene...".

Según preció el periodista, "la mujer (del actor), quien fue su última compañera, hizo la denuncia" en la noche del domingo, en una comisaría porteña. "Luego de dos semanas lo fue a visitar al hospital y se dio cuenta de que no estaba. Le preguntó a la gente y le dijeron 'No, acá hace rato que no está'", explicó.

Al recibir esa inesperada noticia de parte del personal médico, la mujer se presentó en la tarde del domingo de manera espontánea a realizar una denunciar por averiguación de paradero.

Jorge Juan Montejo tiene 64 años y realizaba shows en bares y teatros.

¿Quién es Paolo el rockero?

"Paolo el rockero" surgió a mediados de los años ochenta en el programa Badía y Cía, conducido por Juan Alberto Badía, donde realizaba una suerte de stand up con su peluca de pelo largo , su vincha y su chaleco; se trataba de la caracterización en tono humorístico de un hippie que combinaba su fanatismo por la música con gags absurdos repletos de muletillas de la época.

Su éxito fue tal que tuvo intervenciones en distintos programas de televisión como "Mesa de Noticias", "El gordo y el flaco", "De carne somos" y más recientemente en "Peligro sin codificar".

También tuvo su paso en la pantalla grande con papeles en películas, también cómicas, como "Los bañeros más locos del mundo", "Extermineitors" y "Los matamonstruos en la mansión del terror", entre otras, y hasta hizo algunas publicidades.

A mediados de 2021, Montejo había brindado una entrevista en la que había dejado en claro que el aislamiento preventivo y obligatorio por la pandemia de Covid-19 había hecho mella en su salud y economía, ante la imposibilidad de salir a hacer sus espectáculos; no sólo atado a su creación sino recreando a varios personajes como Pappo o el Indio Solari, el artista se presentaba por bares, pubs y teatros de distintos lugares del país, muchos de ellos en el conurbano y en el interior.

"Cuando se libere el tema de poder hacer shows ahí sí empezamos con todo. Te estresa un poco lo mental. Necesito los aplausos de la gente", le reconoció Montejo a Infobae.