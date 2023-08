Este domingo competirán en las primarias un total de 27 precandidatos en representación de 15 espacios políticos, n siete de ellos habrá internas, hay algunas prohibiciones establecidas para favorecer la participación y la transparencia en el acto electoral.

Más allá de esto, la venta de alcohol queda suspendida desde el sábado y el domingo no habrá actividades vinculadas al entretenimiento, como cines, teatros, boliches y eventos deportivos. No obstante, los restaurantes, bares, cafés, confiterías que no expendan bebidas alcohólicas podrán abrir sus puertas

Restricciones en la venta y expendio de alcohol

Los supermercados y demás comercios y locales gastronómicos podrán vender bebidas alcohólicas hasta el sábado a las 20. De esta forma, quienes vayan a comer "afuera" el sábado por la noche no podrán pedir bebidas alcohólicas.

"Se impondrá prisión de quince días a seis meses a las personas que expendan bebidas alcohólicas desde doce horas antes y hasta tres horas después de finalizado el acto eleccionario", indica la norma.

La venta de bebidas alcohólicas se reanuda el domingo a las 21 horas, tres horas después del cierre oficial de los comicios, aunque en la provincia de Buenos Aires esto recién se podrá hacer el lunes 14 de agostos después de las 10 de la mañana.

A quien venda bebidas alcohólicas durante ese período le corresponde una pena de prisión de entre quince días y seis meses.

M Elecciones Urnas (1).jpg La veda electoral rige hasta el cierre de los comicios.

Las actividades prohibidas durante la veda electoral

Las prohibiciones que dictamina alcanzan tanto a los civiles como a los candidatos que participan en los comicios. Estas son las actividades que estarán prohibidas, según lo establece el artículo 71. del Código Nacional Electoral.

• Admitir reuniones de electores o depósito de armas durante las horas de la elección a toda persona que en los centros urbanos habite una casa situada dentro de un radio de ochenta metros (80 m) alrededor de la mesa receptora. Si la finca fuese tomada a viva fuerza deberá darse aviso inmediato a la autoridad policial.

• Los espectáculos populares al aire libre o en recintos cerrados, fiestas teatrales, deportivas y toda clase de reuniones públicas que no se refieran al acto electoral, durante su desarrollo y hasta pasadas tres horas de ser clausurado.

• Tener abiertas las casas destinadas al expendio de cualquier clase de bebidas alcohólicas hasta transcurridas tres horas del cierre de los comicios.

• Ofrecer o entregar a los electores boletas de sufragio dentro de un radio de ochenta metros (80 m.) de las mesas receptoras de votos, contados sobre la calzada, calle o camino.

• A los electores, la portación de armas, el uso de banderas, divisas u otros distintivos durante el día de la elección, doce horas antes y tres horas después de finalizada.

• Realizar actos públicos de proselitismo y publicar y difundir encuestas y sondeos preelectorales, desde cuarenta y ocho horas antes de la iniciación del comicio y hasta el cierre del mismo.

• La apertura de organismos partidarios dentro de un radio de ochenta metros (80 m.) del lugar en que se instalen mesas receptoras de votos. La Junta Electoral Nacional o cualquiera de sus miembros podrá disponer el cierre transitorio de los locales que estuvieren en infracción a lo dispuesto precedentemente. No se instalarán mesas receptoras a menos de ochenta metros (80 m.) de la sede en que se encuentre el domicilio legal de los partidos nacionales o de distrito.

• Publicar o difundir encuestas y proyecciones sobre el resultado de la elección durante la realización del comicio y hasta tres horas después de su cierre.