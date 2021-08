Pelo: tips y productos para cuidarlo día a día

126255112_379609926653231_3299684822082915861_n.jpg Cómo cuidar el pelo para mantenerlo sano y brilloso - Foto: @jessicaleopelu

A la hora de elegir un producto o un servicio para mantener nuestro cabello sano y brillante aparecen un sinfín de tratamientos. Alisado con formol, shock de keratina, ampollas de nutrición, botox capilar, baños de crema intensivos, y la lista continúa. Pero, en el último tiempo se comenzó a hacer consciente de los daños que causan los alisados con formol y de la importancia de saber qué producto estamos utilizando en el pelo.

"La gente busca el alisado para suplir el tema del frizz, pero para nosotros no es bueno, porque el formol cierra tanto la cutícula que no lo deja respirar y con el tiempo produce la caída del cabello", explicó Leonardo Rey y agregó: "Además genera acostumbramiento, le quita movimiento y cuando se lo quiere peinar, o realizar ondas, no se puede lograr porque el pelo está muerto".

Por su parte, el shock de keratina no está exento de críticas porque al fin y al cabo es un derivado del formol que también modifica la estructura del pelo. Sí, es mejor que el alisado, pero de todas maneras es un producto con el cual hay que tener cuidado y tratar de evitar.

Entonces, ¿Qué se recomienda usar? La respuesta es muy sencilla: algo que nutra. Un pelo rebelde, con frizz, con las puntas abiertas, es sinónimo de un pelo dañado, y para ello no hay mejor remedio que aportarle los nutrientes que le estén faltando.

"Hoy la gran novedad es el lifting capilar -también llamado botox- es un producto innovador, que logra una recomposición de la fibra capilar. Aporta peso al cabello, brillo, lo vuelve sano y permite un control del frizz gracias a las proteínas que contiene como el colágeno, la elastina y el ácido hialurónico", apuntó Leonardo dueño de la escuela y peluquería Jessicaleo.

Además de mejorar la cutícula y aportar proteínas, el lifting a diferencia del alisado -según lo aportado por el especialista- es apto para embarazadas y se puede realizar cada dos o tres meses logrando así mantener el pelo sano.

Por último, y no por eso menos importante, están las ampollas o baños de nutrición intensiva. Estos, al igual que el lifting, nutren la fibra capilar mejorándola, pero no la reconstruyen. La diferencia principal está en la duración del proceso y en el nivel de nutrición de cada uno. Los baños de nutrición y las ampollas se pueden realizar semanalmente o diariamente, mientras que el lifting se realiza cada dos o tres meses.

209067726_816502472336992_3115123858741134946_n.jpg Cómo cuidar el pelo: antes y después lifting capilar / Foto: @jessicaleopelu

Cómo cuidar el cabello en casa

Cada pelo es diferente y por lo tanto es importante usar productos que contengan los ingredientes que cada uno necesite. No es lo mismo un cabello seco, que uno grasoso, uno quebradizo o con rulos. La consulta con un especialista es fundamental para no malgastar el dinero y lograr una recuperación de la fibra capilar, especialmente en aquellos casos que el pelo sufrió un daño por decoloración, excesivo uso de planchita y secador de pelo e incluso coloración.

Más allá de los productos detallados anteriormente que se deben realizar en una peluquería y con un especialista, en el hogar se puede comenzar a cuidar y recuperar el pelo. "Una vez por semana hacerse un baño de crema en casa es ideal. Hay que colocar la crema de medias a punta, ponerse una toalla para generar calor y dejarlo actuar 30 minutos o más para después enjuagarlo", detalló Leonardo Rey.

Y agregó: "Es muy importante hacerlo cada 15 días si la fibra capilar pasó por muchos procesos químicos, e igual de importante es saber bien qué tipo de cabello tiene uno y comprar el producto a utilizar en un lugar de confianza".

Muchos se preguntarán en este momento: ¿el aceite de coco sirve? Y la respuesta es SI, pero para ver el cabello más lindo! "Todo sirve, lo que pasa es que los aceites son cosméticos. Le da mucho fervor a las puntas y las sella, pero es cosmético, no reconstruye la fibra capilar", explicó Leo.