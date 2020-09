Phil Claudio Gonzáles, el Chavo del 8 metalero que se hizo viral

“El Chavo del 8 metalero” fue el centro de la atención en las últimas horas provocando una verdadera avalancha de memes y comentarios de todo tipo. A pesar de todo, Gonzáles se tomó con humor la comparación, aunque fiel a sus costumbre “de pocas pulgas”, arremetió contra aquellos que optaron por excederse en los comentarios.

“¿No se cansaron todavía? Hay muchas más eh. Me cago de risa con el meme. Quien lo hizo me habló pidiendo disculpas. No me enojo, ni mucho menos. Ahora hay muchos pelotudos bardeando. A los cuales los voy a ir agarrando de a uno”, expresó en su cuenta personal de Facebook.

Allí, también se dio el lujo de sumarse a las bromas y compartió un video en el que sale abrazando a un hombre, que como no podía ser de otra manera, fue convertido por los internautas en el personaje que en la la serie interpretó Édgar Vivar: el señor Barriga.

“El señor Barriga, personificado por Cristian Poirier. Quedaste pegado vos también. ¡El ridículo no lo voy a hacer solo, obvio!”, escribió el músico entre risas.

Aprovechando además el momento de mayor difusión de su actividad, “El Chavo del 8 metalero” se puso serio y en un vivo de Facebook, se refirió a la compleja situación que viven las bandas emergentes en la escena under, las dificultades que atraviesa la movida en nuestro país y los inconvenientes a la hora de producir un recital en Argentina.

¡Sin lugar a dudas, un todoterreno!