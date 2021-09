Piden detener a periodista por "violencia simbólica" en contra de Antonela Roccuzzo

¿Qué fue lo que publicó Petrocelli? Erróneamente se "enganchó" de otro tweet en el que se proponía que los hinchas esta noche le dedicaran un cántico a Messi relacionado con su esposa, a manera de desconcentrarlo.

"Hay que lanzarle unos cantos picantes: Messi Messi Messi esta bien, eres un crack, pero la Antonella a todos nos la va a mamar", publicó el usuario @jaymoneyg_

Y el periodista, en lugar de repudiarlo (o simplemente de dejarlo pasar) pretendió hacerse el gracioso y replicó: "Buen cántico. Anoten para el jueves. Cambiaría el final para los sensibles y pudiera ser "y con Antonella todos vamos a gozar" jajaja".

Embed #AHORA designado Fiscal 94 Nacional para solicitar orden de aprehensión e #imputación al sujeto Fernando Petrocelli por los delitos de Violencia Simbólica y Promoción al Odio por discriminación de género: en contra de la ciudadana Antonella Roccuzzo esposa de LIONEL MESSI pic.twitter.com/VTe37J1lNd — Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) September 2, 2021

Tarek William Saab recogió el guante y publicó en su cuenta: "Designado Fiscal 94 Nacional para solicitar orden de aprehensión e imputación al sujeto Fernando Petrocelli por los delitos de Violencia Simbólica y Promoción al Odio por discriminación de género: en contra de la ciudadana Antonella Roccuzzo esposa de Lionel Messi".

Petrocelli está radicado desde hace un tiempo en la Argentina, y trabaja desde 2019 en DirecTV, expresó en las últimas horas (también en la red social del pajarito donde tiene más de 280 mil seguidores): "Lamento profundamente que mi comentario de ayer haya ofendido a las damas, a las cuales siempre he respetado en todo momento. Ofrezco mis más sinceras disculpas. Mi referencia era a los cánticos de cancha que existen en Argentina. Me equivoqué. No era mi intención ofenderlas".

Embed Lamento profundamente que mi comentario de ayer haya ofendido a las damas, a las cuales siempre he respetado en todo momento. Ofrezco mis más sinceras disculpas. Mi referencia era a los cánticos de cancha que existen en Argentina. Me equivoqué. No era mi intención ofenderlas. — Fernando Petrocelli (@fpetrocelli) September 1, 2021

¿Cómo seguirá el tema? ¿Será detenido si alguna vez decide regresar a Caracas?