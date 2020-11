La ONG, con la asistencia del Estudio Miglino y Abogados, advirtió sobre las 6.000 obras de construcción parcialmente terminadas en Capital Federal y Provincia de Buenos Aires en peligro de usurpación y despojo.

"Todos los días llegan a Defendamos Buenos Aires 200 correos que denuncian el intento de usurpacion o el robo de herramientas y materiales en obras de construcción parcialmente terminadas en Burzaco, Adrogué, Quilmes, Lomas de Zamora, San Martín, San Isidro, Olivos, Vicente López y Morón; en la Provincia de Buenos Aires. Y en los barrios porteños de Belgrano, Nuñez, Palermo, Flores, Liniers, Puerto Madero y Retiro. Esas obras no solo deben tener un cuidador sino que a falta de éste, son los propios vecinos los que cuidan la obra para que no la usurpen, lo cual produce un verdadero dolor de cabeza social", dijo Miglino.

"Son miles los trabajadores de la construcción, en Capital y Provincia, que nos piden ayuda porque quieren volver a trabajar porque no tienen ingresos, más allá del I.F.E. de solo 10.000 pesos mensuales y no pueden hacerlo porque impera una estricta cuarentena para ellos", señaló Miglino.

El titular de la ONG agregó que "por eso, sumamos el peligro de las usurpaciones en las obras, porque hay que decir las cosas con seriedad: para los delincuentes y los usurpadores no hay cuarentena, ellos roban, usurpan, violan o matan cuando quieren y donde quieren. Son los sufridos vecinos que deben velar para que no haya usurpaciones y son los trabajadores los que terminan pagando por una situación que no solo no causaron sino que además los tiene como rehenes".