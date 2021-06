Por qué el 30 de junio se celebra el día de las redes sociales

El festejo se celebró por primera vez en 2010 y fue una idea de Peter Cashmore, fundador del sitio Mashable. La celebración apunta a reconocer el valor de estas plataformas. Se realizarán actividades en todo el mundo bajo el hashtag #SMDay (Social Media Day).

Según und estudio The Global State of Digital 2021 de Hootsuite y We Are Social, el 53,6% de la población mundial usa redes sociales de forma activa (aproximadamente 4200 millones de personas).

image.png Día Mundial de las Redes Sociales

En 2020, plataformas sociales como Instagram, Twitter, YouTube, Twitch y TikTok tuvieron un crecimiento importante de la cantidad de usuarios que usan estas redes, debido a la pandemia de COVID-19. De acuerdo al informe State of Mobile 2021, de la compañía App Annie, el consumo mensual de TikTok creció un 94,1% en 2020 con respecto al año anterior, mientras que el aumento de otras redes sociales, como Facebook o Instagram, fue alrededor del 11%.

Las Redes Sociales más utilizadas

El ranking de las redes sociales más utilizadas lo encabezan Facebook (87%) y YouTube (68%), siendo esta última la que más seguidores jóvenes concentra (el 76% tiene entre 16 y 30 años). Instagram, en tercer lugar, es la que más seguidores ganó (de un 49% a un 54%). En cuarto y quinto lugar se mantiene Twitter con un 50% y Linkedin con un 57%.