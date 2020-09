Profesora universitaria afectada por el virus murió mientras daba clase virtual

Se trata de Paola De Simone, quien tuvo síntomas de Covid-19 durante un mes, pero continuaba trabajando hasta que su cuerpo no resistió más y falleció mientras hablaba con un grupo de alumnos por videoconferencia.

"No puedo", se escucha gritar a De Simone en un video, mientras los alumnos le piden que les diga su dirección.

De hecho, uno de los alumnos grabó el momento en que la profesora pide ayuda y gime de dolor y lo viralizó entre sus compañeros de facultad, lo cual generó indignación no sólo en esa comunidad educativa sino también en las redes sociales.

"Lamentamos comunicarles con mucha tristeza y pesar el fallecimiento de Paola de Simone, profesora del Departamento de Gobierno desde hace más de 15 años", sostuvo la UADE en un comunicado.

Y agregó: "Fue una situación totalmente inesperada e imprevista. El Departamento está a disposición de todos los estudiantes para cualquier cuestión que necesiten".

"Acompañamos a su familia en este difícil momento y enviamos nuestras condolencias en nombre de esta comunidad académica", continuó la misiva.

La misma Simone comentó hace tan sólo seis días, el 28 de agosto pasado, en su cuenta de Twitter, que llevaba "más de cuatro semanas y los síntomas no se van".

"Está muy complicado. Llevo más de 4 semanas y los síntomas no se van. Un amigo nuestro está complicado. Mi marido está agotado por trabajar tanto en este momento (médico terapia y emergencias). Llega a más público y daña más", sostuvo en aquel momento la mujer, que tenía 47 años y no presentaba enfermedades preexistentes.

Cada vez que De Simone comenzaba la clase, por protocolo, recordaba a los estudiantes que tenía Covid-19 por precaución, pero en la tarde del miércoles aunque sus alumnos quisieron ayudarla tras escuchar sus quejidos, no pudieron hacerlo.

"Paola fue una docente apasionada y dedicada, excelente profesional, y gran persona", señaló la UADE al despedir en las redes sociales a la licenciada en Relaciones Internacionales, en Ciencia Política y especialista en Relaciones Humanas y daba clases en la UBA y la UADE.

"Profesora mía hace varios años, colega y compañera de trabajo hoy. Pero, sobre todo, una amiga. A mí me pasó que no puedo todavía creer que el contacto cruzado con ella –hace pocos días– fue que seguía con tos. Tos. Uno piensa: ‘Bueno, es tos. Pasa’. Esta vez no pasó. A ella se le vino encima esta pandemia y se le mezcló con otras complicaciones. Este virus no mide. Ni con ella, ni con nadie", sostuvo el coordinador académico de la UADE, Facundo Cruz.

Y resaltó: "Paola era politóloga, profesora, maestra, colega, profesional, todo de primera. Podías hablar sobre cualquier tema político que se te ocurriera, desde el municipio más ignoto hasta el conflicto internacional más peligroso. Podía con todo. Pero primero que todo era persona".