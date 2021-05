Almeyda, que actualmente es entrenador del San José Earthquakes, de la MLS de Estados Unidos, había conseguido, según contó, que un laboratorio le venda miles de dosis de vacunas, pero señaló que un "político importante" le dijo que no iba a poder ingresarlas al país.

El jefe de Gabinete, Carlos Bianco, aclaró este jueves que el técnico de fútbol no puede traer vacunas al país, porque "hay una ley nacional donde se establece que pueden comprar vacunas la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias".

Además, el funcionario provincial dio su explicación de por qué el DT de San José Earthquakes de la Major League Soccer, de los Estados Unidos, no puede traer vacunas al país: "A partir del caso de Matías Almeyda, quien trató de comprar vacunas para los vecinos de su ciudad natal Azul, con una excelente intención, se quiso armar una operación de que el gobierno provincial no quiso dejar comprar vacunas, pero la ley no lo permite".

En declaraciones radiales, el funcionario dijo que "la Provincia está habilitada a comprar vacunas, pero por la propia normativa provincial para firmar el acuerdo los laboratorios firman acuerdos de provisión en las mismas condiciones que los firmarían con el Estado Nacional. Por eso, el equipo jurídico firmó un proyecto de ley para comprar vacunas en las mismas condiciones que el Estado Nacional"

Este martes, el Gobierno bonaerense envió a la Legislatura provincial un proyecto de ley en el que solicita la autorización para poder comprar vacunas contra el coronavirus en moneda extranjera y firmar contratos que incluyan acuerdos de confidencialidad.

En tanto, ayer, el jefe de Gabinete de Azul, Alejandro Vieyra, comentó en declaraciones radiales que el Municipio le pidió al Gobierno bonaerense que le permita también comprar vacunas contra el Covid-19 tras el ofrecimiento de Almeyda.

"Lo que nos contó Matías nos abrió un universo nuevo. Nosotros pensábamos que no había manera de comprar vacunas en el exterior, pero la propuesta que él nos trajo es una gran noticia", señaló el funcionario.