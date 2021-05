Almeyda: "Tenía todo para llevar las vacunas pero no se pudo"

A principios de marzo el entrenador argentino sufrió la pérdida de su padre, quien falleció luego de contagiarse de coronavirus.

El ex jugador de River se encuentra actualmente viviendo en en California, Estados Unidos, donde dirige a San José Earthquakes de la MLS, y habló sobre la diferencia que hay con respecto a Argentina en el sistema de vacunación: "Yo ya me di la segunda dosis pero en Estados Unidos es todo muy loco: hay gente que no se quiere vacunar, vivimos en el mundo del revés. Ellos pueden vacunar a 4 millones por día pero no llegan ni a la mitad porque la gente no quiere. Piden que traigan a conocidos para vacunarse, son realidades diferentes”.



Almeyda había conseguido que le vendan vacunas por los sobrantes que existen en suelo norteamericano y contó el por qué no pudo llevar a cabo ese gesto noble. “Hace 20 días llamé a un político importante de Argentina porque quería vacunar a toda la ciudad de Azul, quería pagar todas las vacunas, no me importaba lo que iba a costar. Si me quedaba sin lo que tenía no me importaba porque la pérdida de mi padre y muchos conocidos me dio mucha tristeza. Tenía todos los contactos para llevar las vacunas pero lamentablemente no se pudo”.



Continuó comentando las trabas que tuvo para lograrlo:“Tenía los vínculos pero cuando hablé con este político me dijo que no se podía porque es un tema que lo manejan los estados. No se puede a nivel privado hacer estas cosas. Es una lástima porque hay mucha gente que estaría dispuesta a invertir dinero para ayudar a la población. El sistema está hecho así, lo maneja el Gobierno. El día que se abra un poco todo esto, va a haber mucha gente que querrá colaborar, pero también va a haber mucho negocio. Es difícil y entendible. Una lástima”.

“No lo digo para hacer publicidad porque la gente de Azul sabe lo que yo amo a la ciudad y que es mi lugar para vacacionar”. Además descartó la posibilidad de meterse en la política en el futuro por “estar lejos de los manejos que existen”,