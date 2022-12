Qué es el Síndrome de la Persona Rígida, la enfermedad que padece Celine Dion

"He tenido problemas de salud durante mucho tiempo y me ha resultado muy difícil afrontarlos y hablar de todo lo que me ha pasado. Recientemente me han diagnosticado un trastorno neurológico muy raro llamado Síndrome de la Persona Rígida, que afecta a 1 de cada millón de personas. Aunque todavía estamos aprendiendo sobre esta rara enfermedad, ahora sabemos qué es lo que ha estado causando todos los espasmos que he estado teniendo", dijo la artista canadiense en un video que difundió desde sus redes y que rápidamente dio la vuelta al mundo.

Como era de esperar, las búsquedas en Google se multiplicaron y no fueron pocos los que quisieron saber de qué se trata esta afección.

Qué es el síndrome de la persona rígida

Acorde a la web oficial del GARD, centro de información sobre las enfermedades raras y genéticas (acorde a sus siglas en español), este síndrome “se caracteriza por episodios de rigidez y espasmos musculares de los músculos del tronco y de los brazos y piernas, que muchas veces se producen por una sensibilidad aumentada al ruido, al tacto y como una respuesta al sobresalto. Las personas con el síndrome también pueden asumir posturas anormales”.

Según detalla el portal, esta condición suele presentarse con mayor frecuencia en mujeres y se trata de una enfermedad autoinmune.

Síntomas del síndrome de la persona rígida

La mayoría de las veces, los síntomas en las personas que padecen este síntoma comienzan cuando tienen entre los 30 y 60 años. ¿Cuáles son sus manifestaciones?

-Posturas anormales tales como encorvarse sobre sí mismo.

-Episodios de rigidez muscular y espasmos que ocurren debido a una sensibilidad aumentada al ruido, al tacto y como una respuesta al sobresalto.

-Caídas debido a los espasmos y la rigidez muscular cuando la gente con la enfermedad está caminando o se pone de pie.

-Parálisis cerebral.

-Epilepsia.

-Muchas personas con síndrome de persona rígida sufren de ansiedad y depresión, probablemente por causa de los síntomas del síndrome que afectan sus actividades diarias, pero también porque la causa del síndrome se relaciona con niveles bajos de neurotransmisores. Los neurotransmisores ayudan a mantener el estado de ánimo de una persona.