La situación desató fuertes críticas y generó polémica en relación a la presunta actitud discriminatoria de los colectiveros. Una de las damnificadas utilizó las redes sociales para contar su situación y publicó un texto que, rápidamente, cosechó decenas de comentarios.

"Soy personal de salud del Sanatorio Modelo Quilmes, mí horario de salida es a las 22 horas. Quiero denunciar a la línea 266, ramal 1, que en la noche de ayer cambió su recorrido para no levantarnos en la parada de Andrés Baranda y Lamadrid, ya que está parada es transcurrida por personal de la Clínica del Niño y Sanatorio Modelo. Por favor compartan está noticia, ya que nosotros no podemos quedarnos en nuestras casas y tenemos que trabajar igual, para que encima tengamos que soportar estás injusticias".

Al respecto, el secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad (ATSA), Ricardo Romero, denunció públicamente a las dos líneas de colectivos que pasan frente a clínicas y sanatorios de Quilmes, ya que no estarían levantando a enfermeras que salen de cumplir su trabajo en el marco de la pandemia de coronavirus.

En un momento tan dramático como el que se está viviendo el todo el mundo y donde las autoridades remarcan la necesidad de ser solidarios unos con otros, se dio a la conocer la denuncia del ATSA sobre las líneas de colectivos 85 y 266, que no estarían dejando subir a enfermeras en las paradas donde hay sanatorios.

En ese sentido, Romero argumentó: "Recibimos denuncias de líneas que no levantan a enfermeras en la zona del Sanatorio Modelo de Quilmes. Las enfermeras que terminan su turno de noche, no pueden viajar porque los colectivos cambiaron su recorrido y no pasan por el Sanatorio".

El delegado responsabilizó a la gerencia de las empresas de transporte público y expuso: "No sabemos por qué lo hacen pero necesitamos que sean humanitarios, que cuiden a nuestras enfermeras y no las dejen en la calle, porque ellas son las que trabajan en la primera línea de combate contra el coronavirus". "Se trata de cuidarnos entre todos", remarcó Romero.

ADEMÁS:

Voluntarios

En apenas una semana desde el inicio de la convocatoria, 25.607 profesionales de la salud y voluntarios se postularon para fortalecer el sistema sanitario bonaerense y realizar tareas de ayuda en el contexto de pandemia por coronavirus.

La inscripción, motorizada por el gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se abrió oficialmente el 25 de marzo a través de la página web del ministerio de Salud que conduce Daniel Gollan. Allí se detallaba qué tipo de profesionales de la salud se necesitan para la actual contingencia y se ofrecían 3.780 contratos temporales para enfermeros, trabajadores sociales, psicólogos, médicos generalistas, kinesiólogos, clínicos, terapistas, bioquímicos, pediatras e infectólogos.