En diálogo con POPULAR, el secretario de Seguridad y Ordenamiento Urbano local, Gaspar De Stefano, explicó que "no se trata de una normativa nueva", sino, por el contrario, de una "histórica" disposición que "no se hacía cumplir". "Durante la campaña recibimos muchísimas quejas sobre el desorden de tránsito en el centro de Quilmes y estamos respondiendo a esa demanda de los vecinos. No podemos convivir si cada uno hace lo que quiere, el espacio público es de todos y se tiene que respetar", aseveró.

En ese sentido, el funcionario detalló que "los autos que se levantan (con las grúas) son aquellos que se encuentran en infracción, en lugares donde hay cartelería correspondiente o el cordón está pintado de amarillo".

"No estamos haciendo nada nuevo, no es una política en contra de nadie. En Quilmes nunca se pudo estacionar de mano derecha, o sobre una rampa de movilidad reducida, o en una parada de colectivos o una ochava", aclaró y, luego, enfatizó: "Los vehículos en infracción impiden llegar temprano al trabajo a cientos de personas, dificultan la circulación del transporte público, una ambulancia o un patrullero durante una emergencia".

ADEMÁS:

Mayra Mendoza recibió a padres de chicos con autismo

Con foto

Para generar más transparencia en el sistema de acarreo, De Stefano indicó que "los agentes de tránsito, previo a retirar el vehículo, sacan una fotografía para dejar registro de la infracción".

Lugares permitidos

Asimismo, señaló que este sistema funciona en un radio de 10 manzanas del centro de Quilmes, donde "se puede estacionar de mano izquierda", de manera libre y gratuita, salvo en los espacios destinados a la carga y descarga de camiones (de 6 a 10 am).

"El objetivo principal es que los vecinos de Quilmes puedan acortar sus tiempos de traslado, con un tránsito más ligero. Durante mucho tiempo se utilizó de manera irresponsable el espacio público. Nadie es dueño de las calles y las veredas, no se puede hacer lo que uno quiere en lugares que son de todos", enfatizó.

Por último, el secretario de Seguridad y Ordenamiento Urbano de Quilmes adelantó que "se va a avanzar con el ordenamiento de tránsito en todos los centros comerciales del distrito (Bernal, Ezpeleta, Solano), con una estrategia particular para cada caso".