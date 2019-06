Ribeiro pidió el proceso preventivo y se suma a las empresas afectadas por la crisis

La firma, con más de 80 sucursales en todo el país y unos 1500 trabajadores, comunicó en las últimas horas la medida al mercado financiero, donde expreso que el concurso tiene como finalidad reestructurar sus negocios.

"La adopción del mencionado procedimiento se debe a circunstancias ajenas a la voluntad de la sociedad”, expresó Ribeiro mediante un comunicado.

“El fin de tomar una serie de medidas tendientes a adecuar y reestructurar las diferentes estructuras internas de la empresas de manera racional, ordenada y planificada optimizando sus recursos y reduciendo los costos", sentenció el comunicado.

"NO HAY RIESGO DE CIERRE"

El empresario Manuel Ribeiro, presidente de la cadena de electrodomésticos que lleva su apellido, aseguró que "no hay riesgo de cierre" de esa compañía, ni se van a producir despidos.

"Estamos en un contexto recesivo. Pedimos el proceso preventivo de crisis, que no es más ni menos que para llegar a un acuerdo con los sindicatos. Además hay cambios tecnológicos, crecieron las ventas por internet, lo que significa modificaciones en la modalidad de trabajo", puntualizó el directivo.

No obstante, en declaraciones radiales reconoció que "puede haber suspensiones" de personal, pero garantizó: "No va a haber cesanteo de personal ni el sindicato puede realizar medidas de fuerza. Hay una actitud constructiva. No corremos riesgo de cierre".

La empresa registró una pérdida integral de 683,63 millones de pesos en el primer trimestre del año y ese rojo se extiende hasta los 1.174,8 millones de pesos en los últimos nueve meses; durante el último año, las ventas de la compañía cayeron 35%.