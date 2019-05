Sin respuestas por parte del gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, hoy la comunidad atraviesa un difícil momento, al punto que comen iguanas para poder sobrevivir.

Además están sin agua ni energía eléctrica, sin baños -ni siquiera una letrina-, sin médicos, sin escuela, y sus padres carecen de trabajo, ya que desde el año pasado les sacaron sus ancestrales tierras.

El cacique Modesto Rojas, líder de esta sostuvo que “a veces no hay palabras para describir esta tragedia, esos hermanos viven todos los días con la tragedia de no tener agua, ni alimentos; no hay trabajo, ni electricidad, hay muchas enfermedades, hay muchos niños y ancianos desnutridos”.

Rojas, que además es coordinador zonal de la comunidad wichí en la AIRA (Asociación Indígena de la República Argentina), explicó que vivían del monte, haciendo artesanías y produciendo carbón. Sin embargo, fueron corridos de sus tierras y ya o pudieron seguir trabajando.

“No tienen monte, no hay madera, ni trabajo, no hay alimentos. Hoy muchos sobreviven comiendo carne de iguanas, por lo que en la comunidad hay un alto índice de desnutrición entre niños y ancianos”, remarcó.

El cacique Rojas recordó además que estas familias “con más de 100 años en el territorio, año a año fueron siendo corridas de sus tierras. Y el año pasado, con una orden judicial, les quitaron los últimos pequeños terrenos que les quedaban a los habitantes de Las Avispas, y se las dieron a familias poderosas de Salta. Privatizaron las tierras”.

“En esta comunidad están sin comida, sin trabajo, sin recursos. Muchos chicos con hambre. Cuando pueden, van comiendo iguanas. Les han prohibido cortar madera y vender carbón para trabajar. Es realmente terrible lo que está pasando en esta comunidad y nadie atiende esta grave situación social”, insistió el dirigente.