San Luis y Villa Carlos Paz con "mucha impotencia y bronca" por los incendios

"Los incendios dan mucha impotencia y bronca, porque demuestran la falta de conducta y actos delictivos de unos pocos frente a la responsabilidad que tenemos todos los vecinos", aseguró el jefe comunal en su cuenta de Instagram.

En tanto, vecinos de la zona donde el miércoles el fuego acechó viviendas aseguraron que vieron a “dos personas rociando montes con combustible y prendieron fuego”, que rápidamente se propagó por el fuerte viento que se registraba en el lugar.

El miércoles se vivieron momentos dramáticos en el sector noroeste de esa localidad del Valle de Punilla, donde vecinos combatieron las llamas para evitar que alcanzaran sus casas, aunque el fuego llegó a cuatro viviendas que no estaban habitadas en la zona de La Loma y dañó parte de complejos de cabañas y turísticos.

En San Luis existen al menos cinco focos activos, algunos cercanos a zonas urbanas, que comprometen al sistema de seguridad de la provincia.

El jefe de San Luis Solidario (ex Defensa Civil), Damián Gómez, explicó que "las fuerte ráfagas de viento, sobre el territorio provincial unido a la sequía y a la presencia de material combustible complican la tarea de bomberos y brigadistas que desde anoche se encuentran combatiendo distintos frentes que se acercaron peligrosamente a zonas urbanas, pero fueron contenidos".

Y agregó que por "las ráfagas persistentes de vientos fuertes y muy fuertes", no descartan la reactivación y extensión de los siniestros en San Luis.

En tanto, Gómez afirmó que en la localidad de Villa Larca, al norte de la provincia, se reinició el miércoles por la noche el fuego y "llegó a zonas domiciliarias pero se pudo contener", mientras que en las localidades de Papagayo y Villa del Carmen, la situación "es compleja y critica porque el viento lo acerca a los domicilios".

Bomberos y brigadistas "no se doblegan y multiplican esfuerzos para que los vecinos no se vean afectados y durante la noche y la mañana de hoy, se hicieron esfuerzos para que no llegue al pueblo", aclaró el funcionario.