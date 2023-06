Santa Fe: subastarán casas y autos del capo narco Esteban Alvarado

Cabe remarcar que dos de las propiedades estaban a nombre de varios familiares del líder criminal, mientras que las otras dos involucraron a dos policías como parte de la organización.

La subasta se realizará el próximo 4 de julio a las 14 horas y será el Museo del Deporte Santafesino, el cual se ubica en la Avenida Ayacucho al 4800 de Rosario. La encargada del correcto accionar de la subasta va a ser la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (APRAD).

Distrito-Funes.jpg

A pesar de estar en una subasta, no son para cualquiera, dado que los inmuebles rondarán entre los $6.365.000 hasta los $49.384.000, de acuerdo con lo informado por la APRAD. Estas cuatro propiedades ya habían sido rematadas en 2022, pero que ninguna tuvo ofertas.

Una de las casas se encuentra en la calle Miramar, entre Mar del Plata y Punta del Este, en el barrio Tierra de Sueños de la localidad de Funes. Este inmueble era parte de las acciones de lavado de dinero que realizó el jefe narco, ya que las investigaciones arrojaron que la vivienda estaba a nombre de la esposa del ex titular de Inteligencia policial, Javier Makhat, quien fue condenado por complicidad con la banda delictiva.

La segunda propiedad que estar disponible, que también estuvo vinculada al exfuncionario público y su pareja, es un departamento con cochera en el exclusivo complejo “Condominios del Alto II”, que se localiza en las cercanías del Alto Rosario Shopping.

Maekhat.jpg El condominio en donde se encuentra el ex departamento de Markhat.

El tercer domicilio que será subastado se encuentra en la calle Bolivia al 1800 de Rosario que formó parte del patrimonio del expolicía de Drogas Peligrosas Gustavo Spoleti, sospechado de haber vendido el bien a la mano derecha del jefe narco, Jorge Benegas, por USD 89.500.

La cuarta vivienda está en la calle Misiones 865 del barrio “Tierra de Sueños” que se ubica en el distrito de Roldán, la cual pertenecía a un exmiembro del grupo narco Rodrigo Ortigala.

Por último, la APRAD confirmó que en esta subasta no solo se podrán adquirir las ex propiedades del jefe narco, sino que también estarán a la venta una serie de motocicletas, automóviles, una pickup, un camión plancha remolcador y un auto de colección del cual no se ofrecieron detalles en particular.