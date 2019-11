"Si sos Juan", la búsqueda de una mujer para encontrar a su héroe anónimo

Eso fue lo que le pasó a una mujer que se encontraba desesperada en Crisólogo Larralde y Balbín, Ciudad de Buenos Aires, con su hijo en brazos convulsionando.

Pero, de la nada, apareció junto a ella un hombre que los subió a su camioneta y los trasladó al Cemic para que lo atiendan y le salven la vida.

La mujer, expresó su agradecimiento en Twitter y su mensaje se transformó en viral a las pocas horas y cosechó más de 65 mil interacciones.

“Si sos Juan, el pibe que me vio en Crisólogo Larralde casi Balbín, con el pibe convulsionando y a los gritos porque nadie paraba a ayudarme, te metiste en la camioneta y me trajiste volando al CEMIC, no me va a alcanzar la vida para agradecerte de nuevo”, expresó.

“Si alguien lo conoce, díganle que fue nuestro salvador. Ojalá siempre te cruces en la vida con gente tan generosa como vos. GRACIAS, JUAN”, concluyó.

Embed Si sos JUAN, el pibe que me vio en Crisólogo Larralde casi Balbín, con el pibe convulsionando y a los gritos porque nadie paraba a ayudarme, te metiste en la camioneta y me trajiste volando al CEMIC, no me va a alcanzar la vida para agradecerte de nuevo. — Natalia Natalia (@EneTeEneTe) 25 de noviembre de 2019

ADEMÁS:

Por mirar el celular, cayó a las vías antes que llegue el subte

Black Friday: consejos para comprar online de forma segura