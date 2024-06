Sorpresivo paro de algunas líneas de colectivos: cuáles son y por qué motivo

La medida de fuerza que sorprendió a los usuarios afecta a la empresa ERSA (ERSA Urbano y MOSSA) que tiene siete líneas y son: 19, 133, 140, 153, 184, 253 y 321.

La decisión de los trabajadores fue no brindar servicio con el fin de que el reclamo sea escuchado luego de pasar ciertas instancias y señalaron que, hasta que no reciban el dinero, no reanudarán tareas.

El paro no solo afecta a lo que es Ciudad de Buenos Aires, sino que también a la provincia de Buenos Aires, ya que, algunas de las líneas transitan por ese territorio.