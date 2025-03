Temporal en el AMBA: calles inundadas y familias evacuadas

El panorama para lo que viene no es alentador porque el Servicio Meteorológico Nacional advirtió que seguirá lloviendo con fuerza en las próximas horas y lanzó un alerta naranja para toda la región. En principio, la zona sur del Conurbano y La Plata figuran entre las áreas más afectadas por el temporal.

Avellaneda y Dock Sud son dos de las localidades más afectadas por el agua en lo que respecta al GBA. Varias de las calles de ambos distritos están intransitables por la acumulación de lluvia. Las redes se llenaron de videos de distintos usuarios filmando con sus celulares el anegamiento que impide circular siquiera a pie en esas calles.

"Esto no acaba nunca. Cuando veo que el pronóstico indica que habrá tormenta, dejo el auto a unas cinco cuadras de mi casa para que no se lo lleve la correntada. Hace años que vivimos así y el municipio no hace nada", se quejó un vecino de Avellaneda entrevistado por el canal TN.

Por su parte, el municipio de La Plata informó que hay varios barrios con problemas para transitar debido a la acumulación de agua, ya que cayeron más de 100 milímetros desde este domingo por la noche. Olmos, Villa Elvira y Plaza Moreno son los barrios más afectados. Lo propio ocurre con el distrito de Berisso.

En Villa Elvira, por ejemplo, había una acumulación de 113,2 mm de agua hasta las 9. Allí la postal fue repetida: calles intransitables, desbordadas y caudalosas, varias viviendas inundadas y coches flotando. Las inundaciones se reprodujeron en Plaza Moreno, donde registraron acumulación de 107,6 mm de agua; Tolosa con 95 mm; y Olmos con 92 milímetros.

"Tengo que esperar a que pase la tormenta para volver a mi casa. Está todo inundado. Ya anoche vivieron a evacuarnos porque el agua no paraba de subir", se quejó una vecina de La Plata en diálogo con LN+, donde la mujer también relató que el problema allí "es recurrente" y que aunque hayan prometido obras para mejorar, "todo sigue igual".

Defensa Civil de Berisso informó que, si bien en el centro de la ciudad no se reportaron hasta el momento evacuaciones, las calles continúan tapadas por las corrientes o por el agua que se estanca y hay domicilios afectados en distintos puntos, según constató el sitio 0221.

Temporal AMBA Berisso.jpg Una de las calles que tuvieron que cortar por las inundaciones.

"Yo vivo en 25 y 153, hoy tenía que ir a trabajar y era imposible. Me perdí el día. No hay respuesta, prometen y prometen, pero no cumplen nada. Ya con esto hace cinco veces que se inunda el barrio en poco tiempo y no puedo ir a trabajar. Si no trabajo, yo no cobro", expresó un carnicero consultado por TN mientras intentaba sacar con un secador el agua que le seguía ingresando a su domicilio.

En la Ciudad de Buenos Aires, en tanto, hubo caída de árboles y anegamientos en varios cruces por obras para retirar las ramas y troncos, sin registrarse inundaciones. En Tigre, en zona norte del GBA, también hubo inconvenientes con la crecida del río. La zona ribereña quedó bajo el agua, por lo que le aconsejaban a los vecinos no circular por la costanera para evitar algún tipo de accidente en medio de un fin de semana largo por las festividades del Carnaval.

El pronóstico del tiempo

Para este martes se esperan chaparrones por la mañana y un clima nublado para la tarde, pero con menos probabilidad de precipitaciones. De ese modo, el segundo feriado de Carnaval sería también un día para hacer planes dentro de casa.

Para el miércoles, en tanto, no se aguardan lluvias y sí un ascenso de la temperatura con una máxima de 33°, con 28° pronosticados para la noche. Lo mismo para el jueves, cuya máxima pronosticada es de 32°. El sábado, las temperaturas tendrían a nivelarse, con un cambio en la rotación del viento hacia el sur.