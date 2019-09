Desde Aeropuertos Argentina 2000 -compañía concesionaria del aeropuerto-, el derrumbe ocurrió este martes alrededor de las 16.00 en una pasarela de la firma TANE S.R.L -empresa que se dedica al alquiler de andamios- que cedió por motivos que aún se investigaban y que estaba ubicada a unos 16 metros de altura. José Bulacio era capataz de esa firma.

Si bien desde precisó AA 2000 informaron que "se ejecutó el plan de emergencia en obra, evacuando la totalidad de los operarios”, en el acta labrada hace 11 días, una de las irregularidades informada fue: “No acredita capacitación y formación de brigada de emergencias en caso de accidentes”.

Así fue el derrumbe en el Aeropuerto de Ezeiza. Se habla de un intento de apurar las obras.mp4 Así fue el derrumbe en el Aeropuerto de Ezeiza

Aunque la obra se iba a inaugurar la semana próxima, la terminal en donde operarán todos los vuelos internacionales recién iba a estar operativa en diciembre o enero próximo.

Con respecto al hecho, trascendió también que lo que pudo haber pasado es que una grúa que estaba en el lugar haya sido la que provocó la caída del andamio.

"Son estructuras tubulares que sirven para hacer trabajos en altura y por piso. La máquina no es nuestra, no sabemos a quién pertenece. La gente que está ahí, que es personal nuestro, dice que la máquina chocó nuestra estructura y la hizo colapsar. No sabemos cuántas personas trabajaban en el lugar", dijo en diálogo con el canal de noticias TN, Vanesa Silva, empleada de la firma TANE.

Un testigo, también en declaraciones a TN, contó: "Una tijera (grúa) se enganchó del andamio, la desencajó y empezó a caer. Pero la estructura ya estaba floja". El testigo dijo además que pensó que "se caía un avión por los ruidos de los fierros".

En tanto, otro testigo comentó ante la prensa: "No sé bien si se desmoronó por la negligencia de los obreros o por la empresa".

El detalle de la infracción

La infracción labrada por el Ministerio de Trabajo de la Provincia fue labrada contra TGLT SA y, por ser solidariamente responsables, a las siguientes firmas: Servicios de Aire Acondicionado, Itissa SA, Ing. J.M. González SA, Estudio Wagg SA, Construcciones CES SRL, Tecnocons SA, Ragomar SA, CG SA, Asv Fire SRL, Emprendimientos Constructivos Impaco SA yBarvial Construcciones SRL.

Según el acta emitida el 13 de septiembre las violaciones a la Ley 10.149 Dto. 6409/84 y Ley 12.415 Dto. 590/01 y Resolución MTBA 129/01 y lo establecido en la Ley 19.587, al incurrir en los puntos señalados a continuación:

• "No presenta constancias de capacitaciones al personal, Art. 9 inc. k Ley 19.587; Arts. 10 y 11 Dto. 911/96, en la materia de riesgos generales y específicos. RIESGO ELÉCTRICO, MANEJO MANUAL DE CARGAS,TRABAJO EN ALTURAS, USO DE EPP. Personal Afectado: 164

• No presenta constancia de entrega a los trabajadores de Normas y Procedimientos para el desarrollo del trabajo sin riesgos para la salud del trabajador, por sector y puesto de trabajo conforme Arts. 3 y 10 Dto. 1338/96.. Personal Afectado: 164

• No acredita por escrito seguimiento bromatológico de bandejas (viandas de comida) que se entregan al personal en desayuno, almuerzo y cena S/ art 7 ley 12415 pa 164

• No acredita capacitación y formación de brigada de emergencias en caso de accidentes s/ art 7 ley 12415 pa 164

• No cuenta en todos los ámbitos de trabajo: frentes de obra, sectores de obras hall y otras instalaciones, de servicios sanitarios adecuados e independientes en cantidad suficiente y proporcionales al número que trabajen en ellos. S/Art 23 Dec. 911/96 PA 164."

En el lugar del derrumbe trabajaba personal de bomberos de Ezeiza junto a perros rescatistas y efectivos de la Policía Federal, que este martes alrededor de las 19:00 confirmaban que no había quedado ente atrapada en el lugar.

Pese al accidente, las operaciones aéreas no se vieron afectadas en el aeropuerto internacional y tanto las llegadas como las partidas de los aviones continuaron realizándose con normalidad.

