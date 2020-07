“Estoy mal; Anteayer a la noche me confirmaron que era positivo de Covid-19. Esto es como si tuvieras una gripe muy fuerte y cada 7 u 8 horas un dolor de espalda tremendo. Me dan solo paracetamol”, describió el dirigente en un diálogo radial con el periodista Reynaldo Sietecase.

“Lo importante es que no tenga ninguna complicación pulmonar; el médico ya me dijo: recemos para que no te agarre los pulmones”, señaló.

ADEMAS:

Asimismo, la abogada del dirigente Roxana Mattarollo, explicó que D'´Elía -quien cumple prisión domiciliaria- se encuentra "estable, con mucho dolor renal, sin complicaciones respiratorias y sin fiebre, cuidando de su tratamiento por la diabetes”.

El titular de la FTV -exsubsecretario de Tierras para el Hábitat Social- fue internado anoche en la clínica porteña, tras confirmarse su contagio de coronavirus.

Cabe destacar que el pasado 5 de abril el dirigente social fue beneficiado con la prisión domiciliaria, luego de que la Justicia entendiera que representaba un riesgo para los demás detenidos del penal de Ezeiza si reingresaba tras haber estado en una clínica en medio de la pandemia de coronavirus.