Según trascendió, el agresor sería el juez Orlando Velio Stoyanoff Isas, a cargo del Juzgado Civil en Familia y Sucesiones, que fue reconocido por un testigo y por varias personas que tuvieron accesos al video.

Los hechos se habrían desencadenado tras un accidente en el que el motociclista habría "tocado" la camioneta del juez que inmediatamente se bajó a agredirlo.

En el video grabado por un testigo se puede ver como el motociclista intenta escapara del atacante que le tira varias patadas. Al no poder alcanzar al joven, el agresor agarró la moto y la golpeó contra el piso violentamente.

El joven de la motocicleta realizó la denuncia en la comisaría correspondiente: "Me dijo que me iba a hacer daño la moto y también mi propia vida. Luego me gritaba que corra, que no sabía quién era él y que no sabía con quién me estaba metiendo", habría declarado.