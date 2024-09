Un celular común sale en el país tres veces más caro que un iPhone en USA o Japón

Los datos provienen de una investigación realizada por la Consultora Miglino y Asociados, que relevó los valores de celulares en más 1.100 comercios de todo el país (Frávega, Rodó, Garbarino, Multipoint, Tiendas Claro, Samsumg, Movistar, Personal, Motorola, Megatone, Stailstore, Musimundo, Casa del Audio, Cetrogar, Coppel, etc) y los comparó con los precios que esos mismos teléfonos exhiben en el resto del mundo.

Según el informe, el precio promedio de un teléfono celular de gama media en Argentina (con buenas cámaras, batería, pantalla grande de 6 pulgadas o más), en marcas como Samsung y Motorola, es de $349.000 o US 349 según cotización del 23 de septiembre (dólar $ 998).

En este sentido, Javier Miglino titular de la consultora indicó que "la locura de armar costos con un dólar de 3.000 pesos, como se había especulado a fines del año pasado que iba a llegar la divisa estadounidense, determinó que todas las empresas maximizaron los aumentos mostrando una voracidad nunca vista".

Según Miglino, la primera consecuencia que resulta de subir los precios a niveles que superan la imaginación es que los locales de venta se encuentran llenos de productos que no pueden vender a los precios que el mercado puede absorber.

"Por eso se produjo un extraordinario fracaso con la promoción del Día del Padre, con ventas de menos del 3% de lo esperado, dando por hecho que nadie está dispuesto a pagar semejantes valores", expresó.

"Hay una realidad que es solo de la Argentina: la baja de precios no existe en el diccionario empresarial nacional. Por eso a partir del análisis de todos los teléfonos móviles nuevos que se venden en el país, Samsung, Motorola, Apple, es decir las tres marcas que se llevan el 98% de todo el mercado, quedó acreditado que la Argentina tiene los teléfonos celulares más caros del mundo", aseveró Miglino.

Ese valor promedio de la Argentina (es decir S349.000 o US 349) para un celular standard fue comparado con los valores de Dubai, Mónaco, Estados Unidos, Francia, Italia, España, Brasil y México, "lo que determinó que un simple teléfono celular de gama media que en esos países se vende como pan caliente, en nuestro país es un verdadero lujo", dijo el experto.

Según Miglino, una de las consecuencias de los altísimos precios en Argentina es que cada vez se venden menos teléfonos celulares nuevos, en tanto que ha prosperado un mercado negro de celulares usados provenientes del robo.

"Ya hemos advertido que hay megabandas que se dedican a robar teléfonos en las calles de Buenos Aires, que son robados con violencia y que en el camino las víctimas pierden un dedo, un brazo o directamente la vida, tal como ha ocurrido en 24 oportunidades en lo que va de 2024", advirtió Miglino.

Frente a esta realidad, recomendó "comprar solo celulares nuevos y nunca usados y elegir con el mayor estudio de mercado posible porque lo que en Argentina cuesta US 3000 (Samsung de alta gama Galaxy Z Flip 5, fabricado en Corea del Sur), cuesta US 579,50 en Estados Unidos de América; US 588 en España; US 590 en Italia; US 591 en Francia; US 599 en Mónaco y US 660 en Dubai".