Un pastelero argentino es finalista del mundial de pan dulce en Italia

El pase a la gran final lo logró este viernes donde su creación fue elegida por el jurado que descartó a 15 de los 35 semifinalistas, por lo que este domingo nuestro compatriota tendrá una dura competencia contra 18 italianos y un taiwanés.

Panettone-finalista-ARG-2.jpg El posteo del pastelero argentino que buscará convertirse en el campeón mundial del pan dulce en Italia, nada menos.

"GRACIAS GRACIAS GRACIAS A TODOSSSSS. ARGENTINA ESTÁ EN LA FINAL! Muchas muchas gracias a todos por creer en mí. A TODOS los seguidores por creer en mí. A mi novia que me empujó a que me anote en un curso hace años y descubrí el panettone y q me banco siempre en todas. Gracias a mi familia por creer en mí, por apoyarme, por estar siempre sin importar para qué", celebró en su perfil de Instagram.

"Gracias a TODO el equipo Artiaga!!!! Gracias a mis abuelos que me lo dieron y enseñaron el esfuerzo, el trabajo, la disciplina", agregó el joven de 31 años.

Y concluyó: "GRACIAS TOTALES. EL DOMINGO VOY A NECESITAR A LA HINCHADA MAS GRANDE DEL MUNDO ALENTANDO. QUIERO ESCUCHARLOS DESDE ESTE LADO DEL OCÉANO!!! Vamos Argentina".

Alfonso Rodríguez buscará convertirse en nuevo campeón mundial nada menos que en la tierra del tradicional panettone. "El panettone tiene que tener cierto color amarillento, pero que no puede ser con colorante: para eso hay que usar yemas de gallinas alimentadas con maíz. También hay que aromatizarlo de manera natural, con alguna pasta de limón o naranja", le había dicho el representante argentino a NA hace unos meses.

El jurado del certamen tendrá en cuenta aspectos como "la estética de afuera, el volumen, la carga de frutas", entre otros detalles. "La masa madre tiene que estar impecable y para eso se deja descansar y levar durante unas 12 o 16 horas", había agregado Alfonso Rodríguez.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Artiaga, desde 1931. (@confiteriaartiaga)

Hace pocas horas, el representante nacional se enteró estando en Italia del fallecimiento de su abuela a la que le dedicó un emotivo mensaje en el que le agradeció haberle enseñado mucho de lo que hoy sabe.

En otro posteo, Alfonso Rodríguez mostró la despedida que le organizaron sus compañeros de la Confitería Artiaga que incluyó el regalo de una chaqueta con el sol argentino y el himno interpretado por una gaita española.