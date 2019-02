Cuando llegó al trabajo, Nancy le mostró su nuevo tatuaje a sus compañeros, quienes quedaron anonadados al comprobar el diseño que estaba plasmado en su espalda. Se trataba, nada más ni nada menos, que del rostro del Intendente.

Apenas se dio a conocer la historia, Gustavo Sáenz la recibió en su oficina y se sacaron una fotografía en la que pueden verse los parecidos del diseño con la realidad.

Salta2.jpg

“Para mí es un gran ejemplo, como persona excepcional, vos lo ves todos los días, a la hora que sea está al lado de la gente y eso no lo vi a ningún político, igual sus funcionarios. Yo siempre lo que pido para la gente, ellos siempre están al lado mío. No hay un funcionario que yo le pida algo y me diga que no se puede. Simplemente soy una fanática de las acciones que lleva adelante,” dijo a InformateSalta.

ADEMÁS:

Mar del Plata: hombre se desmayó y su perro lo cuidó hasta que llegó la ambulancia

En este sentido, recordó un episodio muy doloroso de su vida en el que el jefe comunal no le soltó la mano ni un segundo. “Hace siete meses perdí a mi hijo en un accidente de tránsito, desde el primer momento en que yo recibí la llamada, lo llamé a Gustavo y estuvo conmigo desde el primer momento hasta el último. Eternamente agradecida con él y con todo su equipo. A mí perder a un hijo me dejó muerta en vida y gracias a él y a su equipo yo estoy de pie, porque no tenía ganas de vivir, ni de seguir trabajando y ellos estuvieron al lado mío,” expresó.