Una iniciativa para revalorizar a los mayores

También se lanzó el concurso fotográfico “Mirar en Grande” que premiará a quienes visibilicen la diversidad y el entorno de los mayores de distintos puntos del país y contribuyan a ir más allá de los estereotipos.

Luego de auspiciar durante dos años el programa “Dar en Grande”, mediante el cual adultos mayores escribían crónicas sobre la vida de otras personas mayores, este año la FNV lo amplió a “La Voz de las Personas Mayores”, incorporando la fotografía y el podcast.

Cuatro temas

En declaraciones a este diario, Noelia Salom, asistente de programas de la FNV y coordinadora de “La Voz de las Personas Mayores” destaca que el proyecto “tiene dos partes: por un lado, capacitar a los adultos mayores para que usen los distintos lenguajes (escritura, fotografía y podcast); y por otro, difundir las notas para que sus producciones no queden dentro de un taller”. Las producciones se pueden leer en https://www.fnv.org.ar/

Salom explica que la institución “cuenta con un grupo de entre 20 y 30 voluntarios” adultos mayores que realizan distintos programas.

Del proyecto de producción de crónicas, fotos y audios participan “ocho personas mayores”, siete residentes en la Ciudad de Buenos Aires y una en Mar del Plata.

“Son adultos mayores transmitiendo temáticas que a ellos les interesan y realizando entrevistas a otras personas mayores”, remarca Salom.

Y destaca que “muchas veces son otros quienes hablan por las personas mayores, (en cambio) acá son ellos mismos” quienes muestran sus inquietudes.

Además indica que a través de las notas se busca transmitir cuatro temas:

• “el aprendizaje a lo largo de la vida.”

• “la transmisión de saberes a otras generaciones.”

• “el tiempo libre y recreación.”

• “los derechos de las personas mayores.”

• “Con mucha energía.”

Susana Reca, de 69 años, es bibliotecaria pero trabajó durante 40 años en distintas áreas del Gobierno porteño. Cuenta que tras jubilarse se anotó en cursos en el Centro Cultural Rojas; hizo Cine, Creatividad, Acuarelas, Dibujo, Escritura. Luego realizó otras actividades y, el año pasado, participó del programa Voluntarios Formadores de la FNV. Este año se sumó a “La Voz de las Personas Mayores”.

"El proyecto me encantó, me gusta la escritura y la fotografía. Del podcast no tenía idea pero me pareció interesante. Nos capacitan, practicamos y el resultado es visible. Es una experiencia muy satisfactoria”, sostiene.

“Es interesante que haya un espacio para las personas mayores, que nos vean de otra manera, que podamos mostrar que no somos esos arquetipos que aparecen comúnmente en las fotos. Somos personas con mucha energía, polenta, ganas de hacer cosas, de dar”.

Asimismo afirma que buscan “mostrar otras vejeces, que existen realmente y son más de las que uno supone”, y también “ayuda a que otros puedan empezar a pensarse diferente y que la comunidad vea que las personas mayores tienen mucho para brindar”.

“Se pueden hacer cosas”

Hugo Schamber, de 78 años, es licenciado en Trabajo Social, especializado en Procesos de Participación y trabajó en distintas organizaciones para el Estado. En 2012 se sumó al proyecto “Palabras Compartidas” auspiciado por la FNV, mediante el cual un grupo de personas junto al equipo educativo del MALBA realizó actividades dirigidas a visitantes del museo. Luego participó en el grupo “La Otra Mirada’” que formaba parte del programa “Arte en Acción”. Y el año pasado se sumó a la iniciativa para escribir crónicas.

“Hice varias crónicas. Como viví mucho tiempo en Misiones, entrevisté a personas mayores que hacen actividades solidarias en distintas ONG”, destaca.

“Me gusta mucho la cultura y para mí, después de jubilarme, fue muy importante tener una actividad solidaria”, afirma.

Y señala que con “La Voz de las Personas Mayores” se muestra que “se pueden hacer cosas a esta edad, que los mayores tienen conocimientos y se promueve que las personas mayores realicen diferentes actividades, que no se queden en sus casas, que salgan y no estén solos”, remarca.

Concurso

En tanto, la FNV lanzó el Primer Concurso Fotográfico “Mirar en Grande” a fin de identificar fotos que contribuyan a enriquecer la mirada de las distintas vejeces del país. Hay una categoría para aficionados y otra para fotógrafos profesionales; e importantes premios. La participación es gratuita.

Se recepcionarán las propuestas hasta el 1° de setiembre; se publicarán los resultados el 23 de setiembre; y expondrán y entregarán los premios el octubre en el marco de la celebración del Mes de las Personas Mayores. Bases y condiciones en https://www.fnv.org.ar/mirarengrande/