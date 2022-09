"Tener una cirugía me hace sentir empoderada, me encanta que podamos crearnos a nosotros mismos para ser quienes queramos", dijo Serena Smith.

Serena Smith soñaba con emular a las grandes estrellas de Hollywood, como Marilyn Monroe o Jayne Mansfield. Para ello, decidió gastar US$ 50.000 en cirugías estéticas para modificar su apariencia física. "Tener una cirugía me hace sentir empoderada, me encanta que podamos crearnos a nosotros mismos para ser quienes queramos", dijo la joven de 23 años, según el diario New York Post.