Venden un cuadro pintado por Hunter Biden al precio de una casa

La exposición se inauguró el 8 de diciembre en la Galería Georges Berges, y ya se han vendido al menos dos pinturas de la colección. El cuadro más caro está valorado en 225.000 dólares, y de momento tiene dos compradores interesados.

Segunda exposición del polémico hijo del presidente

El propietario de la galería, Georges Berges, explicó que la muestra está abierta al público. Es la segunda ocasión que el establecimiento acoge una exposición de pinturas de Hunter Biden. "La primera [realizado el año pasado] fue un éxito", dijo el galerista. "Logramos lo que queríamos de esa exposición. Esta exhibición muestra una mayor confianza", añadió.

Se desconoce qué pinturas se vendieron en esta edición y quiénes fueron los compradores. Los precios de los cuadros expuestos el año pasado oscilaron entre 75.000 y 500.000 dólares. Según Berges, el sótano de su galería alberga varias obras del hijo del inquilino de la Casa Blanca que fueron pintadas hace más de 20 años, una prueba —afirmó— de que el autor ha dedicado gran parte de su vida al arte.

Siempre fue un artista....

Hunter "siempre ha sido un artista" y no ha decidido dedicarse a esto solo ahora, aseguró Berges. Las pinturas son una forma de "autorreflexión" para el hijo de Biden y la actual exposición ha despertado un "gran interés" por parte de sus coleccionistas, agregó.

No obstante, algunos críticos de arte afirman que las obras de un artista debutante como Hunter no suelen alcanzar precios tan altos, y creen que la gente paga grandes sumas para adquirir las pinturas por su apellido y no por la calidad del trabajo.

La noticia de la exposición surge en medio de las investigaciones en curso sobre las denuncias de negocios ilegales de Hunter Biden con Ucrania y China, así como las revelaciones de cómo Twitter censuró la historia de la información que se encontraba en la computadora portátil del hijo del mandatario estadounidense.

Además, la exposición plantea preocupaciones éticas ya que algunos compradores podrían hacer ofertas demasiado generosas, en un intento por ganarse la confianza del padre de Hunter, el presidente Joe Biden, e influir en sus decisiones.